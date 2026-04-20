SixTONESと二宮和也が“仲良くなろう旅”で本音トーク！『6SixTONES』第3弾の放送が決定

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4月29日20時54分からTBSにて『6SixTONES（シックスストーンズ）』第3弾が放送される（※一部地域を除く）。

SixTONESのTBS初冠番組である本番組は、デビュー6周年を迎えた6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。TBS（6ch）にて年6回放送される。

第1回では、国民的大スター・大泉洋を迎え、SixTONESの6周年と大泉の30周年が重なる“ダブルアニバーサリー”を祝福。熱海での食べ歩きをはじめとした大規模ロケに加え、SixTONES6人で行く初の韓国旅も実施した。

そして第2回では、SixTONESを密室に閉じ込め、仲良し芸能人と相談した“誰とも被らないプレゼント”で祝福。祝われるはずが、なぜか体を張る展開となり、スタジオは大いに盛り上がりを見せた。

■第3弾のゲストは嵐・二宮和也

第3弾のゲストとして登場するのは、SixTONESの大先輩・嵐の二宮和也。京本大我、松村北斗とは過去に多少の交流はあったものの、7人揃っての共演は意外にも少なく、「実はあまりSixTONESを知らない」という二宮。

そんな二宮から6周年を迎えたSixTONESへのお祝いは、仲を深めるための“仲良くなる旅”。大先輩・二宮のサプライズ登場から始まった旅の道中では全員で協力して様々なチャレンジ企画に挑戦するなど、これまで交わる機会の少なかった7人が、この番組ならではの独特なお祝いによって次第に距離を縮めていく。

さらに、7人だけの移動車やBBQではここでしか見られない貴重で熱いトークの数々を届ける。

■旅の最後には今まで語られなかった7人だけの貴重トークも

今回もロケ内容を何も知らされずに集められたSixTONES。二宮×SixTONESの“仲良くなろう旅”はじめのプランは、世界中の料理や超一流店がひしめく最新グルメの宝庫「麻布台ヒルズ」で絶品料理を堪能しながら仲を深めることに。

しかし、ただ食事をするだけでは終わらないのがこの番組。スタッフが用意した“めっちゃ仲良くなれるカード”が発動し、より深い関係性を築く様々なチャレンジ企画に挑戦することに。さらにこのカードは7人だけの移動車でも登場し、先輩後輩愛を確かめるイントロクイズで車内は大盛り上がり。「敬語禁止」買い物チャレンジでは大先輩・二宮にタメ口で話す激レアな展開も。

そして、旅の最後には7人でBBQ。1日を通して関係性が深まった二宮が、SixTONESたちに本音のトークを繰り広げる。様々な経験を経た二宮が、メンバーに何を語ったのか？ 7人だけの貴重トークは必見だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS『6SixTONES』

04/29（水・祝）20:54～22:57

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：二宮和也

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