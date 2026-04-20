直近7戦4発、驚異の量産　村上宗隆の止まらぬ打棒を支える“秘密道具”　NPBでも広まる打撃機器「Trajekt」とは？

年間58本ペースと驚異的な勢いで打ちまくっている村上(C)Getty Images

和製大砲が止まらない。

現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。4-1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。

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甘く入った球を一振りで仕留めた。相手先発の左腕ジェフリー・スプリングスがカウント1−1から投じた83.1マイル（約133.7キロ）のスライダーが、ほぼ真ん中に抜けると、村上は迷わずスイング。本人が打った瞬間に確信めいて見送った打球は、打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）の強烈な一発となった。

まさに目の覚めるような衝撃な一打を放った村上は、ここにきて調子が上向いてきている。打率こそ.208だが、8本塁打、16打点、長打率.542、OPS.918とスタッツは軒並み上昇。空振り率40.6％を記録する確実性の“弱点”を差し引いても余りあるパワーで真価を発揮している。

ウィル・ベナブル監督も「質が高い」と舌を巻く。そんなルーキーが調子を保つ背景には、球団が導入したという“ある最新機器”の存在も小さくない影響を与えている。シカゴの日刊紙『Chicago Sun Times』によれば、ホワイトソックスが用意していたAI解析とトラッキングデータを使った実戦的な投球を再現できる打撃マシン『Trajekt Arc』が、「反応を微調整するのに役立っている」という。

2019年に開発され、2021年から米球界内で一気に広まった『Trajekt Arc』は、あらゆる球速帯や変化はもちろん、メジャーの投手たちを想定したリリースポイントやリアルな軌道までも再現。打者が対戦投手の球質をよりイメージしやすい環境を生み、NPBでも取り入れる球団が出ている。