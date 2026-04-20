直近7戦4発、驚異の量産 村上宗隆の止まらぬ打棒を支える“秘密道具” NPBでも広まる打撃機器「Trajekt」とは？
年間58本ペースと驚異的な勢いで打ちまくっている村上(C)Getty Images
和製大砲が止まらない。
現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。4-1と3点リードで迎えた5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。
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甘く入った球を一振りで仕留めた。相手先発の左腕ジェフリー・スプリングスがカウント1−1から投じた83.1マイル（約133.7キロ）のスライダーが、ほぼ真ん中に抜けると、村上は迷わずスイング。本人が打った瞬間に確信めいて見送った打球は、打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）の強烈な一発となった。
まさに目の覚めるような衝撃な一打を放った村上は、ここにきて調子が上向いてきている。打率こそ.208だが、8本塁打、16打点、長打率.542、OPS.918とスタッツは軒並み上昇。空振り率40.6％を記録する確実性の“弱点”を差し引いても余りあるパワーで真価を発揮している。
ウィル・ベナブル監督も「質が高い」と舌を巻く。そんなルーキーが調子を保つ背景には、球団が導入したという“ある最新機器”の存在も小さくない影響を与えている。シカゴの日刊紙『Chicago Sun Times』によれば、ホワイトソックスが用意していたAI解析とトラッキングデータを使った実戦的な投球を再現できる打撃マシン『Trajekt Arc』が、「反応を微調整するのに役立っている」という。
2019年に開発され、2021年から米球界内で一気に広まった『Trajekt Arc』は、あらゆる球速帯や変化はもちろん、メジャーの投手たちを想定したリリースポイントやリアルな軌道までも再現。打者が対戦投手の球質をよりイメージしやすい環境を生み、NPBでも取り入れる球団が出ている。
慣れない異国で、初対戦の投手たちと向き合う必要がある村上にとって、これほど心強いものはない。実際、「最初の対戦とは明らかに違う種類の球を投げてきている。でも、それに慣れることが肝心」と語る26歳は“秘密兵器”の効果を口にしている。
「序盤は打ちやすい球や変化球を見逃してしまっていたんですけど、今はボールの見極めがずっと良くなって、自信を持って積極的に打席に入れてます。練習のルーティンは（日本時代と）それほど変わっていないです。ただ、新しい投手が登板してくる時は、Trajektを使って、その投手の球種をたくさんチェックするようにしてます」
直近7試合で打率.292、4本塁打、長打率.792と打ちまくっている村上。年間58本ペースの量産体制に入るほどMLBの水に馴染んできたのは、最新機器を利用した入念な準備の賜物と言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]