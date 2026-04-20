女優藤原紀香（54）が19日、横浜市で開催された「JJ50th Anniversary Fest2026」に出演した。藤原は、ファッションショーのトップバッターとして黒のミニドレスでランウエーを歩き、観客を沸かせた。90年代にJJ専属モデルだったが「水着の撮影をバンバンしていた時代でした。ニューカレドニアへ撮影に行ったり、キラキラした思い出ばかりです」と振り返った。

女優賀来千香子は、白のスーツスタイルでさっそうと登場した。専属モデルとして同誌の一時代を築いたレジェンド的存在で「JJが注目されていた時代で、スタッフさんもモデルさんもみんなキラキラしてました。カバーをやらせていただいたこともうれしい経験ですし、こうした集いに出させていただき光栄です」と喜んだ。

ほか、aideu（アデュー）のアーティスト名で活動する上白石萌歌、PUFYY、CHEMISTRY、芸能事務所アソビシステムの女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」所属のCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらが出演した。【小林千穂】