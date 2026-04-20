「2カ月延ばして」15年支えた会社からの執拗な引き止め。絶望の淵にいた「残業ねこ」が自由を手にするまでの壮絶記録【作者に聞く】

「2カ月延ばして」15年支えた会社からの執拗な引き止め。絶望の淵にいた「残業ねこ」が自由を手にするまでの壮絶記録【作者に聞く】