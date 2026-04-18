「そんなに食べてないのに太る…」太りやすい人が無意識にやっている３つの行動
「周りと比べても食べる量は変わらないのに、なぜか太りやすい」と感じていませんか？その差は食事量ではなく、日常の“無意識の行動”にあります。
“空腹じゃないのに口に入れる回数”が違う
太りにくい人は、「本当にお腹が空いているか」を一度確認しているもの。逆に太りやすい人は、なんとなく口寂しくてお菓子をつまんだり、飲み物でカロリーを足してしまうことが多いでしょう。特に注意したいのが、夕方から夜にかけての“なんとなく間食”。ここを減らすだけで、摂取量は自然と変わります。
“食べるスピード”が違う
太りにくい人は、食事のペースがゆっくり。ひと口ごとにしっかり噛むことで、満腹感を感じやすくなります。一方で、早く食べると満腹を感じる前に食べ終わってしまい、結果的に食べすぎにつながります。目安は「ひと口20回以上」。これだけでも変化は出やすくなります。
“座りっぱなしの時間”が多い
もうひとつの違いは、動く頻度。気づかないうちに何時間も座り続けていませんか？それだけで人は消費エネルギーが落ちてしまうもの。逆に太りにくい人は、長時間座りっぱなしにならないよう、こまめに立つ、歩くといった動きを挟んでいます。
太りやすさは、特別なことではなく日常の積み重ねで変わります。間食のクセ、食べるスピード、動く頻度。この“無意識の行動”を整えることが改善につながっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っても痩せにくい人、頑張った分痩せられる人。その差は“我慢の使い方”です