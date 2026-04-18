【漢字クイズ】「薬袋」はなんて読む？ある武将にまつわるエピソードが由来の名字です！

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普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「薬袋」はなんて読む？

「薬袋」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、ある武将にまつわるエピソードが由来でひらがな3文字の名字です。

いったい、「薬袋」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「みない」でした！

薬袋とは、全国におよそ1,500人程しかいないという珍しい名字のこと。

諸説ありますが、武田信玄が落とした「薬袋」の中身を見た農民が起点を聴かせて答えた「（なかを）見ない」という発言から生まれた珍姓で、信玄が口封じと感謝の印に与えたという説があるそうですよ！

みなさんは分かりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『名字由来net』
・『ネムディク名字検索』

ライター Ray WEB編集部