【漢字クイズ】「薬袋」はなんて読む？ある武将にまつわるエピソードが由来の名字です！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「薬袋」はなんて読む？
「薬袋」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ある武将にまつわるエピソードが由来でひらがな3文字の名字です。
いったい、「薬袋」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「みない」でした！
薬袋とは、全国におよそ1,500人程しかいないという珍しい名字のこと。
諸説ありますが、武田信玄が落とした「薬袋」の中身を見た農民が起点を聴かせて答えた「（なかを）見ない」という発言から生まれた珍姓で、信玄が口封じと感謝の印に与えたという説があるそうですよ！
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『名字由来net』
・『ネムディク名字検索』
ライター Ray WEB編集部