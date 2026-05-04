ダイアンボタニカル ボディミスト新発売♡全身うるおう夏の時短ケア

夏は紫外線やエアコン、汗拭き後の乾燥など、意外と肌がゆらぎやすい季節。そんな時期にぴったりの新アイテムが『ダイアンボタニカル』から登場します。2026年5月1日(金)より全国発売される「ミルキーミスト」は、顔もからだもこれ1本でうるおいケアができる全身用ボディミスト。忙しい毎日でも手軽に続けられる、やさしい保湿習慣に注目です♡

顔もからだも1本で完了する時短保湿

「ダイアンボタニカル ミルキーミスト」は、200mL・1,265円（税込）。シュッとひと吹きするだけで、乳液のようなしっとり感とミストの軽やかさを両立した全身用乳液ミストです。

最大の魅力は、顔にもからだにも使える手軽さ。お風呂上がりにすぐ保湿したい時や、外出先で乾燥が気になった時にも便利です。ベタつきにくいミルキー処方なので、暑い季節でも快適。

スキンケアをできるだけラクに済ませたい方にうれしい時短アイテムです。

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夏の乾燥対策にうれしい美容成分配合

保湿成分として、ユズ・コメ・パイン由来の3種のボタニカルセラミド※3を配合。さらにビタミンC※4も加わり、日差しや空調で乾燥しがちな肌をみずみずしく整えます。

また、10種のオーガニックボタニカルエキス※6や8種のレアオイル※7も配合。うるおいを守りながら、やさしく肌を包み込みます。

香りはシトラス＆ホワイトブーケの微香タイプ。爽やかで清潔感のある香りが、夏のケアタイムを心地よく演出してくれます♪

家族で使いやすいやさしい処方

90%以上※2天然由来成分で構成され、子どもと一緒に使いやすい低刺激処方※5なのも魅力。

さらに、サルフェートフリー（ラウレス硫酸Naなど）、パラベンフリー、合成色素フリー、鉱物油フリー、石油系界面活性剤フリー、エタノールフリー、シリコンフリーの7つの無添加※1を採用しています。

家族みんなでシェアしやすく、毎日の保湿ケアをシンプルにしてくれる頼れる一本です。

まとめ

「ダイアンボタニカル ミルキーミスト」は、忙しい女性や家族みんなの夏の乾燥対策にぴったりの新作ボディミスト。顔もからだもこれ1本でケアできる手軽さと、やさしい使い心地が魅力です。

2026年5月1日(金)の発売にあわせて、SNSプレゼントキャンペーンも実施。夏の新定番ケアとして、ぜひチェックしてみてください♡