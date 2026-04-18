「今日好き」メンバーが印象ガラリ モードな姿でランウェイ登場「雰囲気違う」「別人みたい」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の出演メンバーが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」メンバーが印象ガラリランウェイ
現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春を届ける「今日好き」のスペシャルステージに、歴代出演者の岩間夕陽、瀬川陽菜乃、葛西杏也菜、紗和、小林ゆあ、白石乙華、長浜広奈に加え、歴代の成立カップルも登場「卒業編2026」から今井暖大と時田音々の“はるねね”カップル、「チェンマイ編」から倉澤俊と谷村優真の“しゅんゆま”カップル、「夏休み編2025」から内田金吾と多田梨音の“きんりの”カップルが揃ってランウェイを歩き、普段の制服姿とは異なるモードな雰囲気たっぷりで、印象をガラリとチェンジした。
さらに、恋愛見届け人として出演するNON STYLEの井上裕介、かす、中川大輔、大友花恋も登場し、会場からは歓声が。「いつもと雰囲気違う！」「カッコいい」「別人みたい」などの声が上がっていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」歴代出演者がサプライズ登場
現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春を届ける「今日好き」のスペシャルステージに、歴代出演者の岩間夕陽、瀬川陽菜乃、葛西杏也菜、紗和、小林ゆあ、白石乙華、長浜広奈に加え、歴代の成立カップルも登場「卒業編2026」から今井暖大と時田音々の“はるねね”カップル、「チェンマイ編」から倉澤俊と谷村優真の“しゅんゆま”カップル、「夏休み編2025」から内田金吾と多田梨音の“きんりの”カップルが揃ってランウェイを歩き、普段の制服姿とは異なるモードな雰囲気たっぷりで、印象をガラリとチェンジした。
さらに、恋愛見届け人として出演するNON STYLEの井上裕介、かす、中川大輔、大友花恋も登場し、会場からは歓声が。「いつもと雰囲気違う！」「カッコいい」「別人みたい」などの声が上がっていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜が務める。（modelpress編集部）
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