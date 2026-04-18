ごまだれがやみつき！コスパ◎の豚こまで時短レシピ「豚キャベのレンジ蒸し」
【画像で見る】10分で完成！程よい甘みがキャベツと豚こまに合う「豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ」
サッとメイン料理を作りたい…という時には豚こま＆レンチンレシピがおすすめ！野菜に豚こま肉を乗せてレンチンして、たれも混ぜるだけで完成！ごまだれが豚こまとキャベツにからんで相性抜群のレシピを料理研究家の小林まさみに教わりました。
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
「下味をつけた豚こまを野菜にのせてレンチンするだけ。たれも混ぜるだけだから簡単です！ たれの味に変化をつけると、バリエーションが無限に広がります」（小林まさみさん）
■豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ
ごまの風味満点のたれが、やみつきになるおいしさ！ 程よく甘味があり、やさしい味わいのキャベツ＆柔らかな口当たりの豚こまと相性抜群です。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
＜A＞
・塩...少々
・酒、サラダ油...各大さじ1/2
春キャベツ...5〜6枚（約300g）
＜B＞（混ぜる）
・白すりごま、しょうゆ...各大さじ1と1/2
・砂糖 ...小さじ2
【作り方】
1 キャベツは一口大に切る。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。
2 直径約25cmの耐熱皿にキャベツを広げ入れ、豚肉をなるべく重ならないように広げてのせ、水大さじ1を回しかける。
3 ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで7分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。
（1人分305kcal／塩分2.3g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
豚こまの下味が野菜にもしっとりとなじみます！
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食