GASHのジェルミストトナー新登場♡1本で潤う次世代化粧水

スキンケアをもっと手軽に、でもしっかり潤したい方に♡韓国発ブランドGASHから、新感覚の「ジェルミストトナー」が登場しました。ジェルの濃密さとミストの使いやすさを両立した画期的な化粧水で、忙しい毎日でも快適にケアできるのが魅力。次世代スキンケアをチェックしてみてください♪

ジェルがミストに変化♡

「ジェルミストトナー」は、プッシュするとジェルが瞬時にミスト状へ変化する新処方。

肌にふんわり広がり、手でなじませる手間を軽減します。軽やかな使い心地ながら、ジェルならではの高い保湿力をキープ。忙しい朝やお風呂上がりのケアにぴったりのアイテムです。

ロジェ・ガレ新作リップバーム♡香りに包まれる贅沢ケア4種登場

肌悩みに合わせて選べる3種

ガッシュ T.Pトナー

ラインナップは全3種、各100ml・2,780円（税込）。「T.Pトナー」は毛穴やハリケア、「Tブライトトナー」はくすみ対策、「T.Bトナー」は敏感肌向けに設計されています。

ガッシュ Tブライトトナー

ガッシュ T.Bトナー

それぞれの肌悩みに合わせて選べるため、自分にぴったりのケアが可能です。

ブランドならではの技術力

GASHは独自技術で成分を微細化し、角質層までしっかり浸透。代表商品「エアバブルCDSマスク」でも高い評価を獲得しています。

そのノウハウを活かした本商品は、うるおいと使いやすさを両立した次世代化粧水として注目されています。

新しいスキンケア習慣に

GASHのジェルミストトナーは、簡単・時短・高保湿を叶える優秀アイテム♡忙しい日常でも無理なく続けられるスキンケアとしておすすめです。

肌悩みに合わせて選びながら、自分らしいケア習慣を取り入れてみてください♪