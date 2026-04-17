◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-1 広島(17日、マツダスタジアム)

前回カードのヤクルト戦で2連敗を喫していたDeNA。広島との初戦は初回に先制するも、すぐさま試合を振り出しに戻される中、6回の好機を逃さず勝ち越し勝利しました。

打線は初回からチャンスメイク。対する広島の先発・岡本駿投手の前に先頭・牧秀悟選手が四球で出塁すると、続く佐野恵太選手がヒットで続き、ノーアウト1、2塁をつくります。その後、筒香嘉智選手が三振とされるも、4番・宮粼敏郎選手がレフト線へのタイムリー2塁打を放ち、幸先良く先制に成功しました。

援護を受けたDeNAの先発・平良拳太郎投手は、初回を三者凡退に抑えます。しかし2回には、先頭のモンテロ選手に2塁打を許し、2アウト3塁としたところで佐々木泰選手の同点タイムリーを浴びました。

それでも6回に打線が奮起。対する広島の2番手・島内颯太郎投手の前に、先頭の蝦名達夫選手が死球を浴びて出塁すると、ゴロとフライの間に3塁まで進めます。ここで打席に向かった宮下朝陽選手は申告敬遠とされ、続く平良投手も四球をもぎ取りました。

これでつくった2アウト満塁の場面で打席に向かった牧秀悟選手は、センターへ抜ける2点タイムリー。マウンドは3番手・塹江敦哉投手にスイッチするも、ここまで2安打と四球で全打席で出塁していた佐野恵太選手がタイムリーで続きました。

さらに7回にも松尾汐恩選手のタイムリーで得点を追加。広島に勝利し、連敗を2で止めました。