「今日だけは絶対に嫌」お散歩好きな愛犬が外出を頑なに拒否！その正直な理由とは？
【画像を見る】いつもは即・お迎えなのに…愛犬がびくともしない理由
いつも「パパをお迎えにいくよ」と声をかけると駆け寄ってくる2匹のワンちゃん。この日はある理由で2階から動かず…。その理由が「正直者すぎてかわいい」と、Instagramで話題になりました。
■今日だけはお迎えに行かない！その理由とは
今回動画を投稿されたのは橋本真実（@haruharu040777）さん。階段の上に愛犬のハルちゃんとすずちゃんの2匹がいて、こっちを見ています。
柴犬のハルちゃんは「行きませんよ」とばかりに、その場に座り込んでしまいました。結局、この日は飼い主さんがひとりでお迎えにいったそうです。
2匹が動かない理由は、なんとお迎えが「飲み会の後」だから！声をかけた橋本さんが「酔っ払ったパパを迎えに行く？」と言ったのを聞き、その意味を理解したのかもしれませんね。
橋本さんは「いつもは喜んでついてくるのですが、飲み会の後のお迎えだけは嫌がりますね。お酒の匂いが苦手なのかもしれません。お迎えに来てもらえなかったパートナーも笑っていました」と話してくれました。
頑なに拒否する2匹の様子は311.7万回再生、6.1万いいねがつきました。「正直者でかわいい」「意思がはっきり伝わってきて面白すぎる」というコメントが集まっています。
■素直な2匹の愛らしい毎日
橋本さんが飼っているのはハルちゃんとすずちゃん。すずちゃんは本来なら殺処分されるところだったのを、橋本さんと出会い引き取られたそう。
「保護犬や保護猫などもほかの犬や猫と何も変わらず、みんなとても可愛く優しい子です。もし犬や猫を飼いたいと思った際は、保護犬や保護猫を迎える選択肢も候補に入れてもらえたら幸せな犬や猫がどんどん増えると思います。」と橋本さん。保護犬の可愛さを知ってほしい、という思いからInstagramの投稿も続けているそうです。
全力で網戸に顔を押し付けて外を見つめるハルちゃん。顔がつぶれぎみになり、元の表情がわからないほどです。
この投稿は大バズりしたようで、「フリー素材だと思われていますが、うちの犬の写真です（笑）」と橋本さん。「お股の形が絶妙」「声出して笑いました」などコメント欄もにぎわっています。
最近は鹿児島から福岡に引っ越し、近所の方にも恵まれ楽しく暮らしているそうです。「初めは慣れない土地に戸惑っていた2匹でしたが、今では引っ越し先の家でも留守番ができるくらい慣れてきました。近所の方に吠えてしまうこともありますが笑って見守ってくださり、ありがたい毎日を過ごしています」と橋本さん。これからも橋本さんが投稿する可愛い2匹の様子から目が離せませんね！
文＝河村夢美