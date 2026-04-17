料理研究家小林まさみさんオススメの豚こまレシピ「豚こまとアスパラのカレーチーズ炒め」
【画像で見る】カレー粉＆ケチャップ味がご飯に合う！「豚こまとアスパラのカレーチーズ炒め」
扱いやすくコスパもよい「豚こま」は人気の食材。切らずにそのまま使えて便利ですが、つい似たようなレシピになってしまう…なんていうお悩みも。そんな時には料理研究家の小林まさみさんが教えてくれた豚こまを使ったカレーチーズ炒めはいかがでしょうか。
▷教えてくれたのは
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
■豚こまとアスパラのカレーチーズ炒め
＜カレー粉＆ケチャップで！＞
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
＜A＞
・塩...少々
・酒、片栗粉...各大さじ1/2
スライスチーズ...2枚（約30g）
アスパラ...1束（約100g）
レタス...3枚（約100g）
＜B＞（混ぜる）
・トマトケチャップ、酒...各大さじ1
・しょうゆ...小さじ1
・カレー粉...小さじ1/2
サラダ油
【作り方】
1 アスパラは根元のかたい部分の皮をむき、1cm幅の斜め切りにする。レタスは一口大にちぎる。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。
2 フライパンに油大さじ1/2を強めの中火で熱し、豚肉をほぐしながら炒める。
3 肉の色がほぼ変わったらアスパラを加え、約1分炒める。
4 具材を端に寄せてフライパンの余分な脂を拭き、＜B＞を加えて炒め合わせる。
5 レタスを加えてしんなりとするまで炒め、チーズを一口大にちぎって加え、さっと炒め合わせる。
（1人分295kcal／塩分1.5g）
「おいしく仕上げるには、炒める前に豚こまに片栗粉をまぶしておくのがポイント。口当たりがやわらかくなり、調味料がよくからんで一石二鳥です！」（小林まさみさん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食