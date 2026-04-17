「お金ないからでしょ？（笑）」連休の過ごし方をバカにしてきたママ友 → 数ヶ月後、笑顔が引きつった理由

「公園に行く」という連休の過ごし方をバカにしたママ友。しかし、数ヶ月後、自分たちのスタイルを貫いたことで、思いがけず誤解を解くことができました。筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。

人混みが苦手

私は8歳の娘がいるワーママです。

ゴールデンウイークを数週間後に控えたある日、家族で「連休にどこか行く？」という話になりました。

ただ、我が家は全員人混みが苦手。

それでも昨年の夏には、「試しに」と連休中に電車で観光に行ってみました。

しかし、駅も観光地も人でごった返している状況に「やっぱり人混みは苦手」と、ぐったり。

もともと繊細な性格の娘も、かなり疲れてしまったようでした。

だからこそ、家族一致で「わざわざ行かなくていい」という答えにたどり着いたのです。

自慢するママ友

その代わりに、私たちは地元にある国営の自然公園に遊びに行くことにしました。

そう決めた翌日のことです。

娘を学童に迎えに行った際、子ども同士が同じクラスのママ友B子に遭遇。

話題はゴールデンウイークの過ごし方になりました。

「うちは海外に行くの」と言ったB子に、私は素直に「そうなんだ。楽しんできてね」と返しました。

私は続けて「うちは家族全員人混みが苦手だから、自然公園でハイキングする予定だよ」と言うと、B子は突然「ぷっ」と吹き出したのです。

「『人混みが苦手』とか言い訳しなくていいよ。お金ないんでしょ？」

そう言葉を続けたB子に、私はあ然。

さらにB子は、

「お土産は買ってきてあげるから、それを慰めにすればいいよ」

と言うと、高笑いしながら去っていきました。