フラワーおはぎ母の日ギフト♡華やかで美しい和スイーツで感謝を伝える

母の日に特別な“ありがとう”を伝えたい方へ♡まるで花束のように美しい「フラワーおはぎ母の日ボックス」が登場しました。繊細に絞られた花のデザインと、やさしい甘さの苺餡が魅力の和スイーツは、見た目も味も満足感たっぷり。大切な人の笑顔を引き出してくれる、とっておきのギフトです。

花束のような美しいおはぎ

「フラワーおはぎ母の日ボックス」3,980円（税込）は、苺餡で包んだ7個のおはぎに、繊細な花のデコレーションを施した華やかな一品。

カーネーションの色味をよりリアルに再現し、上品で洗練された印象に仕上げられています。箱を開けた瞬間に広がる美しさは、母の日にぴったりの特別感を演出します。

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素材にもこだわった上品な味わい

使用する餡には、兵庫県芦屋市の老舗「御菓子司杵屋豊光」の白こし餡（北海道産手亡豆）を使用。なめらかな口どけと上品な甘さが特徴です。

さらに天然色素を用いることで、見た目の華やかさだけでなく体へのやさしさにも配慮。ひとつひとつ手作りされており、丁寧な仕上がりが魅力です。

季節限定スイーツも充実

人気の「花咲くわらび餅ドリンクいちごミルク」880円（税込・テイクアウト）は、苺ソースとミルクのまろやかな味わいに、とろとろのわらび餅を合わせた贅沢ドリンク。

4月の季節のおはぎ

5月の季節のおはぎ

さらに4月・5月限定のおはぎも登場し、桜やカーネーション、クローバー、メロンなど、季節感あふれるラインアップを楽しめます。

フラワーおはぎで心に残る母の日を♡

フラワーおはぎは、見た目の華やかさとやさしい味わいで、特別なひとときを演出してくれる和スイーツ。贈る側の想いがしっかりと伝わる、心温まるギフトとしておすすめです。

数量限定のため、気になる方は早めの予約を。大切な人へ、忘れられない母の日を届けてみてはいかがでしょうか♪