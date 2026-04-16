「日プ新世界」現場評価1位は照井康祐 2位は岡田彪吾 ベネフィット加算後の順位では田中蒔が1位に【順位一覧】
【モデルプレス＝2026/04/16】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第4話が4月16日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、現場投票個人総合順位が発表された。
【写真】「日プ」ベネフィット加算後1位となった練習生
1位には、JO1の「Love seeker」を披露した照井康祐（KOSUKE）、2位にはStray Kids（ストレイキッズ）の「CASE 143」をパフォーマンスした岡田彪吾（HYUGO）、3位には米津玄師の「IRIS OUT」を担当した田中蒔（MAKI）がランクイン。続く4位は柳谷伊冴（ISSA）、5位はユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）が名を連ねた。
ベネフィット加算後の順位では、田中が1位に浮上。2位は照井、3位は倉橋吾槙（GOTEN）、4位は高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」）、5位は丸尾尋一郎（JINICHIRO）となった。また、テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務めた安部結蘭（YURA）は、10位という結果になっていた。（※ベネフィット加算前）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
1位：照井康祐（KOSUKE）
2位：岡田彪吾（HYUGO）
3位：田中蒔（MAKI）
4位：柳谷伊冴（ISSA）
5位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
6位：杉山竜司（RYUJI）
7位：小林千悟（CHISATO）
8位：岩城慎二（SHINJI）
9位：横山奏夢（KANAME）
10位：倉橋吾槙（GOTEN）
10位：安部結蘭（YURA）
12位：宮里拓利（M.TAKUTO）
13位：矢田佳暉（YOSHIKI）
14位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
14位：パク・シヨン（SIYOUNG）
16位：本荘晃（AKIRA）
17位：飯塚亮賀（RYOGA）
18位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
19位：小野慶人（KEITO）
19位：小清水蓮（KO.REN）
21位：加藤大樹（K.DAIKI）
22位：中丸晏寿（AJU）
22位：大林悠成（O.YUSEI）
24位：大瀬凜和（RINTO）
24位：岡戸竜芽（RYUGA）
26位：土田央修（OSUKE）
27位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
27位：後藤結（YUKI）
29位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
30位：堀尾聖（HIJIRI）
30位：西田颯梓（SOSHI）
32位：佐藤碧空（S.SORA）
33位：藤芳辰弥（TOKIYA）
34位：岡本拓士（O.TAKUTO）
35位：カク・ドンミン（DONGMIN）
36位：関敬次郎（KEIJIRO）
37位：今江陸斗（I.RIKUTO）
38位：金田栄都（K.EITO）
39位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
40位：西山賢人（KENTO）
40位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
42位：松田颯吾（SOGO）
43位：宇野海夢（KAIMU）
43位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
43位：松田太雅（M.TAIGA）
43位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
47位：河邊晟（JOE）
48位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
49位：堀野蓮（H.REN）
49位：濱田永遠（TOWA）
51位：多比奏聖（KANADE）
51位：水上琉偉（M.RUI）
53位：櫻井楓真（FUMA）
53位：香月誠太（SEITA）
55位：リュウ・カイチ（KAICHI）
56位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
57位：山下柊（Y.SHU）
58位：河合晃誠（KOSEI）
59位：児島歩夢（K.AYUMU）
59位：金安純正（JUNSEI）
59位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
62位：石田亮太（RYOTA）
63位：市川大輝（I.DAIKI）
64位：オム・スアンカワーテン（AOM）
65位：増田倫希（TOMOKI）
66位：板倉悠太（YUTA）
67位：釼持吉成（KINARI）
68位：金倉拓未（TAKUMI）
69位：南平達矢（TATSUYA）
70位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
71位：東野蒼汰（SOTA）
72位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
73位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
74位：藤牧大雅（F.TAIGA）
75位：上野琉偉（U.RUI）
76位：小林蓮翔（K.RENTO）
77位：甲斐陸也（RIKUYA）
78位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
79位：森井輝（TERU）
79位：岡田侑磨（YUMA）
81位：山根武蔵（MUSASHI）
82位：平島輝（H.HIKARU）
82位：神元理丘（RIKU）
84位：アダム・ナガイ（ADAM）
85位：佐野由征（S.YUSEI）
86位：澤井星名（SENA）
87位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
88位：末川瑛太（EITA）
89位：村松遼空（HARUKU）
89位：宮崎真佑（SHINSUKE）
91位：黄敬眞（KEISHIN）
92位：浅香孝太郎（KOTARO）
93位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
94位：森明育（MEI）
95位：北林天虎（TETORA）
96位：チェン・リッキー（RICKEY）
97位：ジュアン・ジェイ（JAY）
98位：瑞慶覧太都（HIROTO）
99位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
100位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
100位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
1位：田中蒔（MAKI）
2位：照井康祐（KOSUKE）
3位：倉橋吾槙（GOTEN）
4位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
5位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
6位：中丸晏寿（AJU）
7位：佐藤碧空（S.SORA）
8位：柳谷伊冴（ISSA）
9位：大瀬凜和（RINTO）
10位：小林千悟（CHISATO）
11位：横山奏夢（KANAME）
12位：小清水蓮（KO.REN）
13位：宮里拓利（M.TAKUTO）
14位：本荘晃（AKIRA）
15位：河邊晟（JOE）
16位：多比奏聖（KANADE）
16位：大林悠成（O.YUSEI）
18位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
19位：リュウ・カイチ（KAICHI）
20位：今江陸斗（I.RIKUTO）
20位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
22位：西田颯梓（SOSHI）
23位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
24位：カク・ドンミン（DONGMIN）
25位：西山賢人（KENTO）
26位：河合晃誠（KOSEI）
26位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
28位：金安純正（JUNSEI）
28位：水上琉偉（M.RUI）
30位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
31位：堀野蓮（H.REN）
32位：石田亮太（RYOTA）
33位：オム・スアンカワーテン（AOM）
34位：岡戸竜芽（RYUGA）
35位：関敬次郎（KEIJIRO）
36位：宇野海夢（KAIMU）
37位：香月誠太（SEITA）
38位：山下柊（Y.SHU）
39位：児島歩夢（K.AYUMU）
40位：岡田彪吾（HYUGO）
41位：杉山竜司（RYUJI）
42位：土田央修（OSUKE）
43位：後藤結（YUKI）
44位：堀尾聖（HIJIRI）
45位：松田太雅（M.TAIGA）
46位：櫻井楓真（FUMA）
47位：上野琉偉（U.RUI）
48位：小林蓮翔（K.RENTO）
49位：甲斐陸也（RIKUYA）
50位：森井輝（TERU）
51位：山根武蔵（MUSASHI）
52位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
53位：岩城慎二（SHINJI）
54位：安部結蘭（YURA）
55位：矢田佳暉（YOSHIKI）
56位：パク・シヨン（SIYOUNG）
57位：飯塚亮賀（RYOGA）
58位：小野慶人（KEITO）
59位：加藤大樹（K.DAIKI）
60位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
61位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
62位：藤芳辰弥（TOKIYA）
63位：金田栄都（K.EITO）
64位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
65位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
66位：松田颯吾（SOGO）
67位：濱田永遠（TOWA）
68位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
69位：市川大輝（I.DAIKI）
70位：増田倫希（TOMOKI）
71位：板倉悠太（YUTA）
72位：釼持吉成（KINARI）
73位：金倉拓未（TAKUMI）
74位：南平達矢（TATSUYA）
75位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
76位：東野蒼汰（SOTA）
77位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
78位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
79位：藤牧大雅（F.TAIGA）
80位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
81位：岡田侑磨（YUMA）
82位：平島輝（H.HIKARU）
82位：神元理丘（RIKU）
84位：アダム・ナガイ（ADAM）
85位：佐野由征（S.YUSEI）
86位：澤井星名（SENA）
87位：岡本拓士（O.TAKUTO）
88位：末川瑛太（EITA）
89位：村松遼空（HARUKU）
89位：宮崎真佑（SHINSUKE）
91位：黄敬眞（KEISHIN）
92位：浅香孝太郎（KOTARO）
93位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
94位：森明育（MEI）
95位：北林天虎（TETORA）
96位：チェン・リッキー（RICKEY）
97位：ジュアン・ジェイ（JAY）
98位：瑞慶覧太都（HIROTO）
99位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
100位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
100位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
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【写真】「日プ」ベネフィット加算後1位となった練習生
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」現場投票個人総合順位、発表
1位には、JO1の「Love seeker」を披露した照井康祐（KOSUKE）、2位にはStray Kids（ストレイキッズ）の「CASE 143」をパフォーマンスした岡田彪吾（HYUGO）、3位には米津玄師の「IRIS OUT」を担当した田中蒔（MAKI）がランクイン。続く4位は柳谷伊冴（ISSA）、5位はユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）が名を連ねた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
◆現場投票個人総合順位一覧（※ベネフィット加算前）
1位：照井康祐（KOSUKE）
2位：岡田彪吾（HYUGO）
3位：田中蒔（MAKI）
4位：柳谷伊冴（ISSA）
5位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
6位：杉山竜司（RYUJI）
7位：小林千悟（CHISATO）
8位：岩城慎二（SHINJI）
9位：横山奏夢（KANAME）
10位：倉橋吾槙（GOTEN）
10位：安部結蘭（YURA）
12位：宮里拓利（M.TAKUTO）
13位：矢田佳暉（YOSHIKI）
14位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
14位：パク・シヨン（SIYOUNG）
16位：本荘晃（AKIRA）
17位：飯塚亮賀（RYOGA）
18位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
19位：小野慶人（KEITO）
19位：小清水蓮（KO.REN）
21位：加藤大樹（K.DAIKI）
22位：中丸晏寿（AJU）
22位：大林悠成（O.YUSEI）
24位：大瀬凜和（RINTO）
24位：岡戸竜芽（RYUGA）
26位：土田央修（OSUKE）
27位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
27位：後藤結（YUKI）
29位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
30位：堀尾聖（HIJIRI）
30位：西田颯梓（SOSHI）
32位：佐藤碧空（S.SORA）
33位：藤芳辰弥（TOKIYA）
34位：岡本拓士（O.TAKUTO）
35位：カク・ドンミン（DONGMIN）
36位：関敬次郎（KEIJIRO）
37位：今江陸斗（I.RIKUTO）
38位：金田栄都（K.EITO）
39位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
40位：西山賢人（KENTO）
40位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
42位：松田颯吾（SOGO）
43位：宇野海夢（KAIMU）
43位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
43位：松田太雅（M.TAIGA）
43位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
47位：河邊晟（JOE）
48位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
49位：堀野蓮（H.REN）
49位：濱田永遠（TOWA）
51位：多比奏聖（KANADE）
51位：水上琉偉（M.RUI）
53位：櫻井楓真（FUMA）
53位：香月誠太（SEITA）
55位：リュウ・カイチ（KAICHI）
56位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
57位：山下柊（Y.SHU）
58位：河合晃誠（KOSEI）
59位：児島歩夢（K.AYUMU）
59位：金安純正（JUNSEI）
59位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
62位：石田亮太（RYOTA）
63位：市川大輝（I.DAIKI）
64位：オム・スアンカワーテン（AOM）
65位：増田倫希（TOMOKI）
66位：板倉悠太（YUTA）
67位：釼持吉成（KINARI）
68位：金倉拓未（TAKUMI）
69位：南平達矢（TATSUYA）
70位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
71位：東野蒼汰（SOTA）
72位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
73位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
74位：藤牧大雅（F.TAIGA）
75位：上野琉偉（U.RUI）
76位：小林蓮翔（K.RENTO）
77位：甲斐陸也（RIKUYA）
78位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
79位：森井輝（TERU）
79位：岡田侑磨（YUMA）
81位：山根武蔵（MUSASHI）
82位：平島輝（H.HIKARU）
82位：神元理丘（RIKU）
84位：アダム・ナガイ（ADAM）
85位：佐野由征（S.YUSEI）
86位：澤井星名（SENA）
87位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
88位：末川瑛太（EITA）
89位：村松遼空（HARUKU）
89位：宮崎真佑（SHINSUKE）
91位：黄敬眞（KEISHIN）
92位：浅香孝太郎（KOTARO）
93位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
94位：森明育（MEI）
95位：北林天虎（TETORA）
96位：チェン・リッキー（RICKEY）
97位：ジュアン・ジェイ（JAY）
98位：瑞慶覧太都（HIROTO）
99位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
100位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
100位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
◆現場投票個人総合順位一覧（※ベネフィット加算後）
1位：田中蒔（MAKI）
2位：照井康祐（KOSUKE）
3位：倉橋吾槙（GOTEN）
4位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
5位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
6位：中丸晏寿（AJU）
7位：佐藤碧空（S.SORA）
8位：柳谷伊冴（ISSA）
9位：大瀬凜和（RINTO）
10位：小林千悟（CHISATO）
11位：横山奏夢（KANAME）
12位：小清水蓮（KO.REN）
13位：宮里拓利（M.TAKUTO）
14位：本荘晃（AKIRA）
15位：河邊晟（JOE）
16位：多比奏聖（KANADE）
16位：大林悠成（O.YUSEI）
18位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
19位：リュウ・カイチ（KAICHI）
20位：今江陸斗（I.RIKUTO）
20位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
22位：西田颯梓（SOSHI）
23位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
24位：カク・ドンミン（DONGMIN）
25位：西山賢人（KENTO）
26位：河合晃誠（KOSEI）
26位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
28位：金安純正（JUNSEI）
28位：水上琉偉（M.RUI）
30位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
31位：堀野蓮（H.REN）
32位：石田亮太（RYOTA）
33位：オム・スアンカワーテン（AOM）
34位：岡戸竜芽（RYUGA）
35位：関敬次郎（KEIJIRO）
36位：宇野海夢（KAIMU）
37位：香月誠太（SEITA）
38位：山下柊（Y.SHU）
39位：児島歩夢（K.AYUMU）
40位：岡田彪吾（HYUGO）
41位：杉山竜司（RYUJI）
42位：土田央修（OSUKE）
43位：後藤結（YUKI）
44位：堀尾聖（HIJIRI）
45位：松田太雅（M.TAIGA）
46位：櫻井楓真（FUMA）
47位：上野琉偉（U.RUI）
48位：小林蓮翔（K.RENTO）
49位：甲斐陸也（RIKUYA）
50位：森井輝（TERU）
51位：山根武蔵（MUSASHI）
52位：ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
53位：岩城慎二（SHINJI）
54位：安部結蘭（YURA）
55位：矢田佳暉（YOSHIKI）
56位：パク・シヨン（SIYOUNG）
57位：飯塚亮賀（RYOGA）
58位：小野慶人（KEITO）
59位：加藤大樹（K.DAIKI）
60位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
61位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
62位：藤芳辰弥（TOKIYA）
63位：金田栄都（K.EITO）
64位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
65位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
66位：松田颯吾（SOGO）
67位：濱田永遠（TOWA）
68位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
69位：市川大輝（I.DAIKI）
70位：増田倫希（TOMOKI）
71位：板倉悠太（YUTA）
72位：釼持吉成（KINARI）
73位：金倉拓未（TAKUMI）
74位：南平達矢（TATSUYA）
75位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
76位：東野蒼汰（SOTA）
77位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
78位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
79位：藤牧大雅（F.TAIGA）
80位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
81位：岡田侑磨（YUMA）
82位：平島輝（H.HIKARU）
82位：神元理丘（RIKU）
84位：アダム・ナガイ（ADAM）
85位：佐野由征（S.YUSEI）
86位：澤井星名（SENA）
87位：岡本拓士（O.TAKUTO）
88位：末川瑛太（EITA）
89位：村松遼空（HARUKU）
89位：宮崎真佑（SHINSUKE）
91位：黄敬眞（KEISHIN）
92位：浅香孝太郎（KOTARO）
93位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
94位：森明育（MEI）
95位：北林天虎（TETORA）
96位：チェン・リッキー（RICKEY）
97位：ジュアン・ジェイ（JAY）
98位：瑞慶覧太都（HIROTO）
99位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
100位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
100位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
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