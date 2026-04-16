元NHK女子アナ・中川安奈、ドレス姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」「魅力的」
昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが16日までにInstagramを更新。ドレス姿のオフショットを披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな彼女が投稿したのは11日から12日にかけて配信されたABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のオフショット。番組の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」でアシスタントMCを務めたという中川は、投稿の中でタイトなドレス姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「魅力的」などの声が相次いでいる。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）