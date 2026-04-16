気象庁が今日16日発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月は東日本・西日本の太平洋側を中心に晴れる日が少なく、ゴールデンウィークもすっきりしない天気となりそうです。気温は全国的に高く、ゴールデンウィーク前から熱中症に注意が必要です。

数値予報モデルによる予測結果

今日16日、気象庁は最新の1か月予報を発表しました。

それによりますと、1か月平均の海面気圧は、東シナ海から本州付近にかけて弱い気圧の谷が予測されています。そのため、東日本と西日本の太平洋側を中心に、高気圧の縁を回る湿った空気の影響や、前線の影響を受けやすい見込みです。

ゴールデンウィーク 関東から九州は晴れる日が少ない

東日本と西日本のそれぞれ太平洋側では日照時間が平年並みか少なく、東日本と、西日本の太平洋側は降水量が平年並みか多い予想です。東日本では今月末から来月初めにかけて、平年より晴れる日が少なく、来月前半は、東日本から西日本の太平洋側で、平年より晴れる日が少なくなりそうです。

関東から九州にかけては、今年のゴールデンウィークはすっきりしない天気の日が多いでしょう。晴れる日が貴重になりそうですので、屋外でのレジャーなどは、最新の気象情報を参考にして計画を立てると良さそうです。旅行や帰省の際は、雨の中、慣れない道を運転することもありそうですので、時間に余裕を持って予定を立てると良いでしょう。



一方、北日本は平年と同様、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側を中心に晴れる日が多くなり、ゴールデンウィークは行楽日和の日が多くなりそうです。

沖縄・奄美は、平年よりくもりや雨の日が少ない傾向で、日差しが多いでしょう。海のレジャーなどで、他の地域に先駆けて夏を満喫することができそうです。

全国的に気温が高い ゴールデンウィーク前から熱中症に注意

この先1か月の気温は、全国的に高い傾向が続きます。

来週にかけては、全国的に気温がかなり高いでしょう。今月末から来月初めにかけては、特に東日本と西日本でかなり高い予想です。関東、北陸から九州南部にかけてと奄美地方には、今日16日「高温に関する早期天候情報」が発表され、今月下旬は平年よりも大幅に高い気温になると予想されています。

ゴールデンウィーク前から最高気温が30℃以上の真夏日となる所もありそうです。また、東日本や西日本を中心に湿度が高く、ムシムシとして熱中症のリスクが大きくなるでしょう。こまめな水分補給や休憩を心がけて熱中症を予防してください。風通しの良い服装にしたり、帽子や日傘などで直射日光を避けたりすることも熱中症の予防につながります。



【北日本】北海道・東北地方

【東日本】関東甲信・東海・北陸地方

【西日本】近畿・中国・四国・九州北部・九州南部

【沖縄・奄美】鹿児島県奄美地方・沖縄地方

暑熱順化をするために日常生活でできること

暑熱順化には、体を暑さに慣れさせることが重要です。個人差もありますが、暑熱順化には数日から2週間程度かかります。暑くなる前から余裕をもって暑熱順化のための動きや活動を始めましょう。

暑熱順化のための動きや活動には、次のようなものがあります。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅分歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安とし

ては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内

の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりし

ないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日

程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯舟にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後に

は十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。

目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。