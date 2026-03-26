TIRTIR限定エディション登場♡ルビーの輝きを纏う新作ティント

韓国コスメブランドTIRTIRから、人気リップ「ウォーターリズムグロウティント」の限定エディションが登場♡ルビーのように鮮やかな赤をベースに、みずみずしいロージーグロウの質感で仕上げた注目アイテムです。日常メイクに取り入れやすいカラー展開と、うるおい感たっぷりの仕上がりで、春夏のリップメイクを格上げしてくれます♪

ルビーの輝き♡限定カラー全5色

WATERISM GLOW TINT ROSY DEW RUBY EDITION（全5色）

価格：1,650円(税込)

今回のTIRTIR限定エディションは、ルビーメッシュクッションから着想を得た“レッドコンセプト”。透明感のあるツヤと華やかな発色が特徴です。

肌なじみの良いミルキーローズから、血色感を引き立てるチェリー系まで幅広く揃い、自分にぴったりの一本が見つかります。

ETVOSの夏コレクション2026♡透明感と血色感を叶える新作特集

うるおい続く♡スキンケア発想リップ

今回の限定エディションは、5色それぞれが異なるニュアンスを持つカラーチャートも魅力。

ローズ系からピーチ、チェリーまで、トーンや発色の違いがひと目で分かり、自分の肌トーンや気分に合わせて選びやすい設計になっています。

WATERISM LIPシリーズは、メイクとケアを同時に叶えるのが魅力。保湿成分配合で唇にうるおいを与えながら、ふっくらとしたボリューム感を演出します。

単色使いならナチュラルな発色、重ね塗りで自分好みのカラーに調整できるのも嬉しいポイント。軽やかなつけ心地で、デイリー使いにもぴったりです。

発売スケジュール

■発売日

オンライン：2026年4月1日（水）

オフライン：2026年4月18日（土）先行発売（PLAZA、ロフト）/2026年5月3日（日）より順次販売（ドン・キホーテ他）

■販売ルート

オンライン：TIRTIR公式Qoo10ショップ、他ECショップ/オフライン：ドン・キホーテ、PLAZA、ロフト他バラエティーショップ

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

今だけの特別なツヤを楽しんで♡

ルビーのような輝きと、みずみずしいツヤ感を両立したTIRTIRの限定エディションは、普段のメイクにさりげない華やかさをプラスしてくれるアイテム。軽やかな使い心地と豊富なカラー展開で、自分らしいリップメイクが楽しめます♡数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪