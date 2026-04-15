【しまむら最新チラシ】毎日使いできるアイテムが330円から買える！お得すぎる半期に一度の特別祭を開催中《19日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年4月15日から19日まで。「しまむら半期に一度の特別祭」と題して、ヘビロテ必須の厳選アイテムが特別価格で登場しています。

15日から17日までの3日間は日替わりの特価商品も！ そのほか、上質素材を使用した春夏のトレンドアイテムや機能性インナーなど気になる商品が目白押しです。

大人可愛いワンピースが550円！

まずは見逃せない注目の日替わり特価アイテムを紹介します。1商品につき、1人2点まで購入可能です。

【4月15日】

シャツ（レディース）、ブランドTシャツ（メンズ）、パンツ各種（メンズ）、敷きパッド各種（シングルサイズ）...各770円

【4月16日】

ワンピース、Tシャツ（メンズ）、キャラクターTシャツ各種（キッズ）、ハーフパンツ各種（キッズ）...各550円

【4月17日】

インナー（レディース）...330円

3足組ソックス各種（レディース・メンズ・キッズ）...各220円

日替わりアイテム以外にも、お得なアイテムが大集合しています。

お風呂上りに大活躍する「ヘアキャップ各種」、気になる体型をカバーする「補正ボトム各種（レディース）」、日常使いに嬉しい「歯ブラシセット各種（10本セット）」は各330円です。

また、今の季節にちょうど良い「七分袖Tシャツ（レディース）」や快適な履き心地の「リラクシングパンツ（レディース）」、そのほか「キャラクターTシャツ各種（ガールズ）」、「ハーフパンツ各種（キッズ）」といった通学服にピッタリなキッズアイテムなどが各550円で登場。

さらに、「Tシャツ+インナーセット（レディース）」、「スニーカー（レディース）」、「トートバッグ各種（レディース）」は各770円です。

そして、「シャツ+タンクトップ+アクセサリーセット（レディース）」や「ニットカーディガン（レディース）」、「ジョガーパンツ（レディース）」は各990円でゲットできます。

日替わりアイテムを含めてすべて数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

春夏は着心地重視で選びたい！

接触冷感・吸汗速乾で見た目にも涼しげなリネン、ストレスフリーな着心地が嬉しいオーガニックコットンといった上質素材アイテムは、ジメジメとした梅雨の時期や暑い夏にこそ選びたいアイテム。中でもイチオシをピックアップします。

リネン100％でひんやり気持ち良い「ワンピース各種」（3289円）、「シャツ各種（レディース）」（2420円）、「コクーンパンツ（レディース）」（3520円）、「キャミソールワンピース」（3520円）、オーガニックコットン100％の「シャツ各種(レディース)」（2189円）や「Tシャツ各種(レディース)」(1089円)、涼やか＆軽やかな麻混の「デニムブラウス各種(レディース)」（2420円）など、気負わないのに洗練された着こなしを叶えるアイテムが揃うので、大人女性は要チェックです。

その他、接触冷感や吸水速乾に優れた「インナー各種（レディース）」（1089円）、「カップ付インナー各種（レディース）」（1419円）などの機能性インナー、綿100％が心地良い「パジャマ各種（メンズ／レディース）」（2420円）、優れた速乾性でサラリと快適な「レギンス各種（レディース）」（979円）など、高機能アイテムも多彩なラインアップで登場しています。

チラシを参考にして、今週もしまむらでお買い物を楽しんでくださいね。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部