COCO DEALとLeeの限定コラボ♡美シルエットデニム3型が登場

大人カジュアルを格上げしたい方に♡COCO DEALとLeeのコラボレーションによる限定デニムコレクションが登場しました。オーセンティックなデニムにフェミニンな要素をプラスし、シルエットの美しさにこだわったラインナップ。毎日のコーデをワンランクアップしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

ストレート＆フレアデニム♡

「ニースリットストレートデニムパンツ」は14,850円（税込）、サイズは1・2・3、カラーはライトブルー・ブルー。

ハイウエストとワイドストレートで脚長効果を実現し、膝のカットオフがアクセントに。

「フレアバギーデニムパンツ」は15,400円（税込）、サイズ1・2、カラーは同様。

裾に向かって広がるフレアラインで脚を美しくカバーし、ヴィンテージ感のある仕上がりが魅力です。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

女性らしいサロペット♡

「ストレートスリムデニムサロペット」は18,700円（税込）、サイズ1・2、カラーはライトブルー・ブルー。

身体にフィットするシルエットと細めの肩紐で、カジュアルながら女性らしい印象に。結び目で長さ調整が可能で、インナー次第でシーズンレスに着用できます。

こだわりのデザインと着心地

Leeの伝統的なディテールにCOCO DEALのフェミニンな感性を融合。

ハイウエスト設計やラインの美しさでスタイルアップを叶えつつ、リラックス感のある着心地も実現。甘めトップスとのコーデや、カジュアルスタイルにも幅広く対応します。

自分らしいデニムスタイルを

COCO DEALとLeeのコラボは、大人のための洗練されたデニムコレクション♡トレンドと着心地を兼ね備えたアイテムは、日常のスタイリングをより楽しくしてくれます。

お気に入りの一着を見つけて、自分らしいコーディネートを楽しんでみてください♪