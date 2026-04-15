お笑いコンビ「たくろう」が１５日、都内で行われた「Ｓｃｈｉｃｋ ＨＹＤＲＯリニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に出席した。

男性用シェービングジェルの「ＨＹＤＲＯ」が３月にリニューアルされたことに合わせて行われたイベント。過去、自身のＹｏｕＴｕｂｅの動画内で赤木裕が「血が出ないと（ひげを）そっている気がしない」と発言したことがきっかけとなり、イベント出演につながった。

４月から東京進出し、様々なイベントに出演する機会が増えてきたが、きむらバンドは「まだ全然慣れておりません。あとあまりウケた試しもございません」と苦笑い。一方の赤木は「完全に慣れました。我々は企業様のために、たくさん商品のいいところを説明させていただく、そのために生まれた命でございます」とイベントの出演を喜んでいた。

しかし、ひげそりに関するクイズが計３問出題された場面では、「回答する際はマイクを持って下さい」とＭＣからお願いされたのにも関わらず、赤木はマイクを持たずに答えるというミスを３度繰り返す失態を見せてしまった。ＭＣから「マイク持ってます？慣れてないですね」と指摘されると、思わず「怒られている…」と下を向いていた。