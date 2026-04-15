LANEIGEのリッププランパー新作♡ふっくらツヤ唇を叶える美容液リップ
ぷっくりとしたツヤ唇を叶えたい方に♡LANEIGEから、新作リッププランパーが登場しました。スキンケア発想で唇を整えながら、自然なボリューム感を演出する注目アイテム。毎日のケアにもメイクにも使える優秀リップで、ワンランク上の仕上がりを楽しんでみてください♪
美容液発想のリッププランパー♡
「フラッシュポップリッププランパー」は4.2g、2,200円（税込）。
88％がスキンケア成分で構成され、ヒアルロン酸⁶やペプチド⁷などを配合。唇を保湿しながら、ハリとツヤをプラスします。
ただ膨らませるだけでなく、唇のコンディションを整えるケア重視の設計が魅力です。
DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場
温冷で叶えるボリューム感♡
独自の温感成分とメントールによるクーリング効果で、じんわり×ひんやりの新感覚。自然な血色感と立体感を演出し、ぷっくりとした印象の唇へ導きます。
軽やかなテクスチャーでベタつかず、ストレスフリーな使い心地です。※メイクアップ効果
マルチに使える万能リップ
クリアカラーなので単体使いはもちろん、リップメイクの下地や仕上げにも活躍。
縦ジワをカバーし、リップの発色を引き立てる効果も期待できます。ブラックティーの香りで、ケアタイムもリラックスできるのがポイントです。
毎日のリップケアを格上げ
LANEIGEの新作プランパーは、ケアとメイクを同時に楽しめる優秀アイテム♡唇の状態を整えながら、美しい仕上がりを叶えてくれます。
毎日のルーティンに取り入れて、自信の持てるぷっくり唇を目指してみてください♪