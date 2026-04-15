LANEIGEのリッププランパー新作♡ふっくらツヤ唇を叶える美容液リップ

ぷっくりとしたツヤ唇を叶えたい方に♡LANEIGEから、新作リッププランパーが登場しました。スキンケア発想で唇を整えながら、自然なボリューム感を演出する注目アイテム。毎日のケアにもメイクにも使える優秀リップで、ワンランク上の仕上がりを楽しんでみてください♪

美容液発想のリッププランパー♡

「フラッシュポップリッププランパー」は4.2g、2,200円（税込）。

88％がスキンケア成分で構成され、ヒアルロン酸⁶やペプチド⁷などを配合。唇を保湿しながら、ハリとツヤをプラスします。

ただ膨らませるだけでなく、唇のコンディションを整えるケア重視の設計が魅力です。

DIDIONとJURKのコラボ新作♡ベルベットマットリップ2色が登場

温冷で叶えるボリューム感♡

独自の温感成分とメントールによるクーリング効果で、じんわり×ひんやりの新感覚。自然な血色感と立体感を演出し、ぷっくりとした印象の唇へ導きます。

軽やかなテクスチャーでベタつかず、ストレスフリーな使い心地です。※メイクアップ効果

マルチに使える万能リップ

クリアカラーなので単体使いはもちろん、リップメイクの下地や仕上げにも活躍。

縦ジワをカバーし、リップの発色を引き立てる効果も期待できます。ブラックティーの香りで、ケアタイムもリラックスできるのがポイントです。

毎日のリップケアを格上げ

LANEIGEの新作プランパーは、ケアとメイクを同時に楽しめる優秀アイテム♡唇の状態を整えながら、美しい仕上がりを叶えてくれます。

毎日のルーティンに取り入れて、自信の持てるぷっくり唇を目指してみてください♪