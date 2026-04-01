限定グルメで味わう北国の旬！ 東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

記事ポイント 東武百貨店 東武百貨店 池袋 本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」が東武限定の海鮮弁当や肉弁当をそろえます。北海道素材を使ったアスパラグルメやミルク スイーツ がゴールデンウィークのおでかけ先で楽しめます。約90店舗が集まる会場では、ラーメンや活きた毛蟹まで北海道の味を都内で味わえます。

東武百貨店 池袋本店が、北海道の旬の味を楽しめる「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。

海鮮や肉の東武限定グルメに加えて、初夏にうれしいひんやりスイーツやイートインメニューもそろいます。

ゴールデンウィークに都内で北海道気分を味わいたい人にぴったりの催事です。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

開催期間：2026年4月22日(水)〜5月6日(水・振)場所：東武百貨店 池袋 本店 8階催事場、地下1階3番地コンコース営業時間：8階催事場 午前10時〜午後7時、地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時店舗数：約90店舗（入れ替え含む、初出店4店舗）イートインは閉場30分前がラストオーダー

東武百貨店 池袋本店は、1週目と2週目で一部店舗を入れ替えながら、北海道の海鮮、肉、スイーツを幅広く展開します。

東武百貨店 池袋本店は、旬のボタン海老や毛蟹、サクラマス、アスパラガスを使った限定メニューで、この時期ならではのおいしさを届けます。

幻のブドウ海老贅沢弁当

店舗名：魚と肉と北海道 蔵価格：3,975円（1折）販売予定数：各日15点販売期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

幻のブドウ海老贅沢弁当は、ブドウ海老、ボタン海老、赤シマ海老、甘エビの4種を食べ比べできます。

幻のブドウ海老贅沢弁当は、海老好きが北海道ならではの贅沢感をしっかり楽しめる一折です。

毛蟹贅沢弁当

毛蟹贅沢弁当は、北海道産の毛蟹の棒肉とほぐし身をたっぷり盛り付けています。

毛蟹贅沢弁当は、毛蟹の濃厚なうまみを手軽に味わいたい人に向いています。

サクラマス道産づくし弁当

店舗名：北海鮮 海の里価格：3,024円（1折）販売予定数：各日40点販売期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

サクラマス道産づくし弁当は、春を告げるサクラマスといくら、2種類のホタテを盛り込みます。

サクラマス道産づくし弁当は、北海道の春の海の味を一度に楽しめる弁当です。

桜ますとます子

店舗名：鮭まぶしおむすび 亀太郎価格：756円（1個）販売予定数：各日30点出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

桜ますとます子は、希少な桜ますを使った親子おむすびです。

桜ますとます子は、会場で食べ歩きしやすいサイズで旬の味を楽しめます。

握り・海明け

握り・海明けは、春ニシンやホッケなど海明けの季節を彩るネタをそろえます。

握り・海明けは、会場で握りたての北海道寿司を楽しみたい人にうれしいメニューです。

和牛チーズバーガー

店舗名：富良野ぷちぷちバーガー価格：1,620円（1個）販売予定数：各日50点出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガーは、春が旬のアスパラガスと和牛パティを合わせます。

富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガーは、野菜の瑞々しさと肉の食べごたえを一緒に味わえます。

ディープディッシュボロネーゼ

店舗名：イルマットーネアルル価格：648円（1個）販売数：各日数量限定提供形態：実演、東武限定品

ディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜は、パンの器にチーズやボロネーゼ、南富良野直送アスパラガスを入れて焼き上げます。

ディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜は、片手でも食べやすく、会場で気軽に楽しめます。

道産アスパラと帆立の揚げワンタン

店舗名：ヤマサ宮原価格：1,944円（1パック8個入）販売予定数：各日50点販売期間：4月30日(木)から提供形態：東武限定品

道産アスパラと帆立の揚げワンタンは、旬のアスパラガスとホタテをすり身に混ぜて包み上げます。

道産アスパラと帆立の揚げワンタンは、おかずにもお土産にも選びやすい一品です。

プレミアム生チョコバーム

店舗名：NISEKO CACAO CROWN価格：897円（1個）販売数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：初出店、実演、東武限定品

プレミアム生チョコバームは、ミルクチョコガナッシュを包んだバームクーヘンにブロンドチョコクリームを重ねています。

プレミアム生チョコバームは、濃厚な甘さとキャラメリゼの香ばしさを楽しみたい人にぴったりです。

ふらの牛乳プリンフロマージュ

店舗名：菓子工房フラノデリス価格：501円（1個）販売数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

ふらの牛乳プリンフロマージュは、チーズスフレの中にカスタードベイクプリンを閉じ込めた濃厚スイーツです。

ふらの牛乳プリンフロマージュは、北海道ミルクのコクをしっかり味わいたい人に向いています。

キャラメルとプリンのレトロパフェ

店舗名：円山牛乳販売店価格：1,551円（1個）販売予定数：各日80点出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：イートイン、東武限定品

キャラメルとプリンのレトロパフェは、別海町の牛乳を使った自家製ソフトクリームやプリンにキャラメルを合わせています。

キャラメルとプリンのレトロパフェは、会場でひんやりスイーツを楽しみたい日にぴったりです。

春のニセコMt.yotei パフェ

店舗名：かふぇあま屋 NISEKO価格：1,870円（1個）販売予定数：各日50点出店期間：4月30日(木)から提供形態：イートイン、東武限定品

春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》は、いちごとりんごの爽やかな香りに羊蹄山エリアのミルクを合わせます。

春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》は、初夏らしい軽やかな甘さを楽しめます。

十勝和牛ロース食べくらべ弁当

店舗名：札幌豊平館厨房価格：3,240円（1折）販売数：各日数量限定提供形態：実演、東武限定品

十勝和牛ロース食べくらべ弁当は、昆布だし熟成の十勝和牛サーロインとリブロースのすき焼きを食べ比べできます。

十勝和牛ロース食べくらべ弁当は、肉の部位ごとの違いを贅沢に楽しみたい人におすすめです。

和豚もち豚食べ比べ弁当

店舗名：掛村価格：2,808円（1折）販売予定数：各日50点販売期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：実演、東武限定品

和豚もち豚食べ比べ弁当は、醤油バラ、塩ロース、ピリ辛ロース、角煮を一度に味わえます。

和豚もち豚食べ比べ弁当は、北海道の豚肉メニューをしっかり食べたい人にうれしい一折です。

道産四元豚特製チャーシュー麺

店舗名：らーめん喜一郎価格：1,680円（1杯）販売数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで提供形態：初出店、お食事処、東武限定品

道産四元豚特製チャーシュー麺は、優しい味わいの豚骨スープに北海道産四元豚の肩ロースチャーシューを8枚のせています。

道産四元豚特製チャーシュー麺は、会場で満足感のある一杯を食べたいときに選びやすいメニューです。

みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング

店舗名：らーめんつけ麺NOFUJI価格：1,751円（1杯）販売数：各日数量限定出店期間：4月30日(木)から提供形態：お食事処、東武限定品

みそカレーつけ麺 スペシャルトッピングは、味噌のコクとやさしい風味を感じるカレーつけダレが特徴です。

みそカレーつけ麺 スペシャルトッピングは、会場で北海道らしい個性派ラーメンを楽しみたい人に向いています。

海明け毛蟹

店舗名：札幌蟹販提供内容：活きた海明け毛蟹の販売、会場でのボイル対応利用方法：持ち帰り可、イートインスペース利用可展示：全長約3mの舟形水槽

海明け毛蟹は、巨大な舟形水槽から好みの蟹を選んでその場でボイルしてもらえます。

海明け毛蟹は、茹でたてを味わう楽しさまで含めて北海道展らしい体験を届けます。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」は、買って帰る楽しみと会場で味わう楽しみをどちらも満たしてくれます。

東武限定メニューが多くそろうため、北海道物産展に行き慣れた人でも新しい味に出会えます。

東武百貨店 池袋本店は、ゴールデンウィークの池袋で北海道グルメをまとめて楽しみたい人にうれしいおでかけ先です。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展はいつ開催されますか？

A. 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展は、2026年4月22日(水)から5月6日(水・振)まで開催されます。

Q. 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展はどこで開催されますか？

A. 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展は、東武百貨店 池袋本店の8階催事場と地下1階3番地コンコースで開催されます。

Q. 会場ではその場で食べられるメニューもありますか？

A. はい。

握り寿司、パフェ、ラーメン、茹でたての毛蟹など、イートインやお食事処で楽しめるメニューがあります。

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