カジュアルになりすぎを防ぐ！【40・50代】“ブルゾン”を使った「最旬きれいめコーデ」

羽織るだけでコーデが引き締まるブルゾンは、気温変化に対応できる、春のワードローブに欠かせない存在。ただしカジュアルに寄りすぎない着こなしが、40・50代には重要なポイントです。今季は、ほんのり“甘さ”をプラスするのがトレンド。今回はそのお手本になるような、最旬きれいめコーデを紹介します。

レースブルゾンでジーンズをきれいめに更新

抜け感のあるリラクシーなスタイルがトレンドとなり、その流れで大きな注目を集めているのが“レース”。そんなレース素材を、ブルゾンで軽やかに取り入れた大人カジュアルコーデです。定番のジーンズスタイルも、透け感のあるレースブルゾンを羽織ることで印象を春らしくアップデート。ラフさや親しみやすさを残しつつ、ほんのり女性らしさをプラスできます。

丸みシルエットで作る大人のこなれスタイル

カジュアルに傾きがちなブルゾンは、素材の風合いや女性らしさを感じさせるディテールなどを意識して選ぶと、大人コーデにも自然とフィットします。適度な肌見せや白パンツとのスタイリングでクリーンにまとめれば、軽やかで洗練された大人カジュアルが完成。

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Writer：Anne.M