《新作》冷蔵庫スッキリ♡【3COINS】シンプルデザインがおしゃれな「収納グッズ」

スッキリと整頓された冷蔵庫は、何がどこにあるかわかりやすく食材チェックがスムーズなど、メリットが多いもの。【3COINS（スリーコインズ）】で人気のキッチン雑貨では、冷蔵庫の整理整頓に役立つアイテムも多数取り扱っています。そこで今回は、今すぐ試したい新作「収納グッズ」をチェック。

自立しないタイプもスッキリ収納

「冷蔵庫棚下ジップバッグ収納トレイ」は、自立型ではないジップロックを吊り下げられるアイテム。吊るしたいジップロックをトレイの隙間に合わせてスライドさせるだけでOKです。ジップロックの中身を一目で確認しやすいうえ、ぐしゃぐしゃになる心配もありません。

冷蔵庫収納のベーシックアイテム

冷蔵庫の整理整頓をするなら、便利なのが「冷蔵庫収納ボックストレー深型セット：S」。仕切りがセットになっているので、収納するものに合わせて仕切りの位置を変えられます。納豆や3個パックの豆腐を入れるのにちょうど良く、引き出し式なので奥のものも出し入れがスムーズです。同じ商品のスタッキングが可能となっており、浅型タイプとも組み合わせられます。

冷蔵庫の整理整頓なら、まずは【3COINS】の「収納グッズ」を試してみて。使い勝手の良いシンプルデザインで、スッキリおしゃれにまとまります。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる