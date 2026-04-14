現地の顧客に合わせて設計

ヒョンデは、中国市場向けの新しいEVシリーズとして、新開発のコンセプトカー『ヴィーナス（Venus）』と『アース（Earth）』を公開した。

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この2台は、「現地の顧客に合わせて設計された」中国専用EVの先駆けであり、同社が他の市場で販売している「アイオニック」シリーズとは一線を画すものだという。



ヴィーナス（左）とアース（右） ヒョンデ

その違いを強調するため、中国向けのモデルは、サイズに応じた『アイオニック5』や『アイオニック9』のような数字表記ではなく、今回のコンセプトカーと同様に惑星の名を冠することになる。

ヒョンデによると、このネーミング方式は、「顧客を中心として、各車両がその周りを公転している様子を象徴している」という。また、デザインとしても、既存のアイオニックモデルに見られるモノリシックでレトロ風、かつピクセルを多用した路線から一線を画すものだ。

先進的なデジタル機能を強調

シンプルな「シングルカーブ」のシルエットが特徴のヴィーナスとアースは、「一目でわかる、エモーショナルで個性的な存在」であるとされている。

例えばヴィーナスは、2022年にヒョンデが発売した同サイズのセダン、アイオニック6とはまったく異なる。車名の由来となった金星を彷彿とさせるラディアント・ゴールドで仕上げられ、「軽量なフレーム構造のルーフ」と透明なスポイラーを備えた、珍しいキャブフォワードのプロファイルを持つ。また、アイオニック6よりもはるかにシャープで直線的な、エッジを際立たせたデザインとなっている。



ヴィーナス・コンセプト ヒョンデ

車内は「ドライバー重視の包み込むようなコックピット」と表現されている。物理的なスイッチ類は一切なく、巨大なデジタルディスプレイが採用されており、中国で今後投入するモデルのデジタル機能を予感させる。そして、スエードのシートとゴールドのトリムにより「プレミアム感」を強調している。

一方、アースは力強く堅牢な雰囲気を醸し出しており、ボディクラッディング、スキッドプレート、張り出したボディワークによってアウトドア志向を強く感じさせる。中国では近年、ランドローバー・ディフェンダーのようにタフなSUVが人気を集めている。

車内は広さと快適性を重視した設計で、複数の空気ポケットからなる「エアハグ」シート、ダイナミックなアンビエントライト、そして「穏やかでゆったりとした」空間を演出するさまざまな要素を備えている。

ヒョンデの新たな起点に

ヒョンデのチーフデザイナー、サイモン・ロースビー氏は2台のコンセプトカーについて、まったく新しいビジネス戦略で中国市場での存在感を高めるための礎になると述べた。

「わたしたちは『オリジン（The Origin＝原点）』、つまりまったく新しい存在になることを目指します。遠くからでも一目で認識でき、路上で力強い存在感を放ち、『最高の第一印象』のを与えるものです」とロースビー氏は語った。



アース・コンセプト ヒョンデ

「『オリジン』は当社の宣言です。『先導せよ、追随するな』。これが起点となります。ヒョンデの野心は、新たな方向性を打ち出すことにあります」

ヒョンデは、これらのコンセプトカーの開発状況については言及しておらず、中国市場向けの新型EVの発売時期についても明らかにしていない。しかし、今月下旬の北京モーターショーで一般公開される際に、追加情報を発表する予定だ。

プラットフォームの詳細も未確認だが、レンジエクステンダー式パワートレインや自動運転技術といった「市場特化型ソリューション」を導入すると発表していることから、高度に専用設計されていることが伺える。

ヒョンデはすでに、北京に拠点を置くBAICモーターと中国で合弁事業を展開しており、その枠組みを通じてSUV『エレクシオ」、ミニバン『クスト』、クロスオーバー『ムファサ』、および中国向けに改良された各種グローバルモデルを生産している。

ヒョンデのように、世界最大の自動車市場である中国に特化したモデルを展開し、独自の需要や規制に応えようとしているメーカーは少なくない。例えばフォルクスワーゲンは、「中国で、中国のために」という戦略を掲げ、複数の現地メーカーと提携して現地市場向けのEVや内燃機関モデルを幅広く開発している。アウディも最近、中国専用の高級EVブランドとしてAUDIを立ち上げた。