SKINNYDIP LONDONとコウペンちゃんのコラボ♡癒し雑貨コレクション登場

見ているだけで心がほっとするコラボが登場♡SKINNYDIP LONDONと人気キャラクター「コウペンちゃん」がタッグを組んだ限定コレクションが発売されます。キラキラ素材やポップなデザインに、やさしい世界観が加わった特別なアイテムたち。日常に“癒し”と“ときめき”をプラスしてくれる注目のラインナップをチェックしてみてください♪

毎日使いたい雑貨ラインナップ♡

© るるてあ

コラボアイテムは全6種展開。「iPhoneケース」は4,400円（税込）でホログラムやグリッター加工が魅力。

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「ビーズフォンストラップ」は2,640円（税込）、「ビーズリストチャーム」は2,970円（税込）で、スマホやバッグに取り付けて楽しめます。

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「ワイヤレスイヤホンケース」（2,970円税込）はミニポーチとしても使える便利アイテムです。

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機能性と可愛さを両立♡

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「IDカードケース」は2,860円（税込）でカード収納とチャーム使いが可能。

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「ポーチ」は2,970円（税込）で約H8.5×W11×D7cmの収納力あるサイズ感。どのアイテムも実用性とデザイン性を兼ね備え、日常使いしやすいのが特徴です。

販売＆イベント情報

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発売は2026年4月17日（金）よりオンラインストアと店舗で開始。4月18日（土）～5月6日（水・祝）にはルミネエスト新宿でPOPUPも開催。限定アイテムのため、早めの来店がおすすめです。

※ビーズリストチャームは4月24日（金）以降順次販売

※整理券対応あり

癒しとときめきを毎日に

SKINNYDIP LONDONとコウペンちゃんのコラボは、可愛さだけでなく実用性も兼ね備えた特別なコレクション♡持ち歩くだけで気分が上がり、日常にやさしい癒しを届けてくれます。

自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。ぜひこの機会にチェックしてみてください♪