B2残り4試合時点の“仮想”プレーオフ組み合わせ…最後の1枠を狙う鹿児島が足踏み、愛媛と熊本の順位争いが激化

4月12日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第30節までが終了し、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の組み合わせの輪郭が見えだした。

西地区首位で、第1シードが確定している神戸ストークスは、第30節GAME1で鹿児島レブナイズに競り勝ち、続くGAME2も勝利。連勝を17まで伸ばしレギュラーシーズン51勝に到達した。一方で鹿児島は、プレーオフ進出確定は持ち越し。ワイルドカード3位のライジングゼファー福岡とは3ゲーム差あるものの、早々にプレーオフ進出を確定させたいところだろう。

第29節終了時点で、西地区3位となった愛媛オレンジバイキングスは福島ファイヤーボンズとの激闘の末1勝1敗で踏ん張ると、同2位の熊本ヴォルターズが横浜エクセレンスに連敗。愛媛が1ゲーム差をつけ再び順位が入れ替わった。愛媛と熊本は残り4試合で直接対決はないが、最後まで順位が入れ替わる可能性があり注目だ。

一方、東地区は3連勝した信州ブレイブウォリアーズが優勝マジックを2まで減らし、2位・福島と3ゲーム差をつけた。西地区2位の愛媛をホームに迎える次節に自力で地区優勝を決められるか。それとも順位争いの負けられない試合が続く愛媛が勝るか、見逃せない戦いとなるだろう。

▼B2第31節の対戦カード



ライジングゼファー福岡vs横浜エクセレンス



鹿児島レブナイズvsバンビシャス奈良



信州ブレイブウォリアーズvs愛媛オレンジバイキングス



岩手ビッグブルズvs福井ブローウィンズ



山形ワイヴァンズvsベルテックス静岡



福島ファイヤーボンズvs青森ワッツ



神戸ストークスvs熊本ヴォルターズ