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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、「フルタイム勤務でもパンを仕事にして収益化！アトピー経験が人生を変えた！女性講師の活躍」と題した動画を公開した。動画では、健康パンの専門家の村松早紀が、砂糖や油を使わない米粉パンを作り始めた理由や、それを仕事にする「スタートアッププログラム」の全貌、そして今後のグローバルな野望について語っている。



対談の序盤では、なぜパン作りに砂糖や油を使わないのかという話題に。村松は自身のアトピー体質がきっかけだったと振り返り、病院で「お砂糖の粒子が血管の中でトゲトゲしていて、血管を刺激して痒くなる」と教えられたエピソードを披露。さらに油についても、江戸時代までは火事防止の観点から「天ぷら禁止令」があったことに触れ、そもそも日本人の体質に油は合っていないのではないかと語った。



砂糖と油を使わないパン作りのメリットとして、村松は「洗い物が楽」であることを強調。「私結構ズボラなんです」と笑いながら明かし、ベタベタしないため片付けが面倒にならず、シリコンバッグ一つで生地作りができる手軽さが継続の秘訣だと語った。動画の後半では、この健康パン作りを仕事にするための「スタートアッププログラム」を紹介。オーブンでの焼成の手順を実演しながら、10種類のレシピを習得し、カフェやアトリエの開業、講師として副業ができる仕組みを解説した。



今後の展望について聞かれると、シンガポール在住の受講生と協力して海外展開を目指していることや、訪日外国人向けに民泊でパン教室を開くという野望を明かした村松。自身の体質改善から始まったパン作りが、国境を越えて広がりを見せる可能性を感じさせる対談となっている。