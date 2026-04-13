「家計簿をつける時間がない」「節約したいけれど何から始めればいいか分からない」という悩みを抱える人は少なくないでしょう。

【豆知識】「えっ…気付かなかった」 これがすぐに削減すべき“見落としがちな費用”です

そもそも、家計簿は本当に節約に必要なのでしょうか。忙しくても無理なく支出を抑える方法のほか、まず見直すべき固定費や変動費などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。家計管理が苦手な人でも今日から実践できる、効率的な節約のヒントを分かりやすく解説します。

家計簿は「マラソンの距離表示」と同じ

Q.そもそも、家計簿は節約をする上で重要なのでしょうか。理由も含めて、教えてください。

節約主婦さくのんさん「家計簿は、節約する上で重要度の高いツールです。『時間がないから無理』という人には、有給を取ってでも向き合い、その場で始めていただきたいくらいです。

例えば、マラソン競技であれば、『〇〇キロ』というゴールが見えているからペース配分もできるし、頑張れると思うんです。しかし、自分が今どの辺りを走っているのか、ゴールまであとどのくらいあるのかが分からなければ、水分補給もできず走れなくなってしまいますよね。

家計簿もそれと同じです。自分に今どれくらいの資産と収入があるのかを知り、明確な目標があれば、あとどのくらいためればいいのか計画を立てやすくなりますし、節約も頑張ることができます」

Q.もし家計簿をつける暇がない場合でも無理なく節約することは可能なのでしょうか。そのためには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。

節約主婦さくのんさん「家計簿をつける暇がないほど忙しい人もいらっしゃると思います。そうした人でも簡単にできるのが、『お金を使わない日を1日でもつくる』ことです。

ただし、これは感覚的な節約に近く、『昨日お金を使わなかったから、今日はいっぱい使おう！』と油断してしまうかもしれません。そのため、キャッシュレス決済と連動できる『家計簿アプリ』を活用するのもいいと思います。記録は自動化されますが、定期的に支払い履歴を確認して、お金の使い方を振り返る時間を持つようにしましょう」

Q.節約をするにあたり、すぐに削減すべき項目（費用）について、教えてください。

節約主婦さくのんさん「代表的なのは固定費です。月々の携帯電話の通信料金や保険料は定番ですが、最近は使っていないサブスクにお金をかけているケースも少なくありません。

これらを整理した上で削るのが、『自分にとって優先順位の低いもの』です。例えば、『食べることが大好きで、洋服に興味がない』という人の場合、衣類にかける費用を積極的に減らし、食事にかける費用は最後に減らすとスムーズに進められるでしょう」

＊ ＊ ＊

家計簿をつける時間がなくても、ポイントを押さえれば無理なく支出を抑えてお金をためることは可能です。重要なのは支出の「見える化」と、固定費を中心に優先順位をつけて見直すこと。スマホなどのツールを上手に活用し、自分に合った方法を選ぶことで、忙しい人でも効率的な家計改善が実現できます。ぜひすぐに実践してみてはいかがでしょうか。