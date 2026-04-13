【紀ノ国屋】花柄＆淡めカラーのバッグで春気分焼き菓子を詰め合わせた限定スイーツバッグは4色展開

紀ノ国屋は、人気の焼菓子を詰め合わせた「フローラルスイーツバッグ」の店頭販売を2026年4月10日から開始しました。

春のギフトにもぴったり

花柄のバッグの中に人気の焼菓子（いちごハートプチフールクッキー8枚入り×1袋、スペシャル紅茶クッキー6個入り×1袋、バウムクーヘン＜チョコ＞1個、マドレーヌ1個）を詰め合わせた、見た目にも華やかなギフトアイテムです。

ちょっとした贈り物や手土産にもおすすめ。

バッグは、コスメや携帯の充電器などの小物をすっきり収納できる使い勝手のよいサイズ感。バッグインバッグとしても活躍しそう。

カラーは以下の4色展開です。

・ピンク

春といえば...のピンクは、安定のかわいらしさ。

・グレー

使いやすいグレーは、ピンクとの組み合わせでぐっと春らしい印象に。

・ブルー

淡いブルーは、爽やかさ満点のカラーです。

・パープル

大人っぽく洗練された雰囲気のパープルも登場します。

価格は各色1890円。

バッグのサイズは、タテ約15センチ×ヨコ約15センチ×マチ約6センチ。持ち手は約7センチです。

また、公式オンラインストアでは「フローラルスイーツバッグ特集」を実施中。

「フローラルスイーツバッグ」にキャンディやアルミチャック袋が付いた、公式オンラインストア限定の特別セットを購入できます。

詳しくは、公式サイトから確認できるので、あわせてチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部