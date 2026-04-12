彼氏に相談すると…


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「お茶出しは女性の仕事だろ」？

旧時代的な男尊女卑を体現した男に真正面からぶつかっていく！

小柄に生まれ、可愛らしい服が好きで、控えめな性格に育った中山ミキ。

彼女は親に反対されながらも工学部に進学、難関資格も取得し、現場でバリバリと働く優秀なシステムエンジニアとなります。

そんなある日、取引先からヘッドハンティングされ、キャリアアップのため転職を決意。転職先で出会ったのは、時代錯誤な発現を繰り返す橘仁（たちばな じん）でした。彼の発言にミキはギョッとするものの、正面から対峙することになって…？

転職先で出会った、時代遅れな「女性へのマウンティング」を繰り返す同僚とのエピソードをお送りします。

※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『マウンティング男の価値観をぶち壊した結果』から一部抜粋・編集しました。

※本作では登場人物の一部の言動に、現代では不適切とされるものが含まれます。これらはキャラクターの人物像や人間関係を描写するためのものであり、作者・編集部がそれらの価値観を肯定・助長する意図はありません。

帰り道


説得力あるよなぁ…


終わった瞬間に


お父さんが言ってたように


楽しかった？


10分後


大丈夫だよ


適当な返事じゃないよ!?


誰かのせいにせず


努力して変わって


今も維持し続けている


強い女性だよ


誇りを持って


心が軽くなった


一緒に息抜きしよ


本当に良かった


著＝ぱん田ぱん太／『マウンティング男の価値観をぶち壊した結果』