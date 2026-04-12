この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たくみ先生のダイエット教室」が、「【朝たった1口】これを食べる人だけが1日中"勝手に"脂肪が落ち続けます｜朝専用痩せる食材TOP5※第1位はどこの家にもあるアレ【ダイエット】」を公開した。臨床栄養医学指導士のたくみ先生が、1日中勝手に脂肪が落ち続ける体を作る「朝専用の痩せる食材TOP5」を紹介し、朝食の「最初の1口」の重要性を説いている。

動画内でたくみ先生は、朝一番に何を口にするかで、その後の食欲や代謝が大きく変わる点に着目している。ランキングの5位には手軽な「バナナ」、4位に筋肉の分解を防ぐ「ギリシャヨーグルト（無糖）」、3位に和食のエースである「納豆」を選出。特に納豆には、お酢を小さじ1杯加えることで「脂肪燃焼、腸活、血糖コントロールの3つが同時に手に入る」と、独自のアレンジを推奨した。

一方で、手軽に食べがちな菓子パンや野菜ジュース、フルーツグラノーラについては、糖質や脂質が多く、朝の最初の一口としては「かなり危ない」と警鐘を鳴らす。続く2位には、ビタミンC以外のほぼすべての栄養素を含む完全栄養食品「卵」を挙げた。

堂々の1位に選ばれたのは「お米」である。ダイエット中は避けられがちな食材だが、朝に摂取することで安定して痩せやすくなると語る。とりわけ「冷やご飯」や「おにぎり」にすると、レジスタントスターチという食物繊維に似た成分が増え、血糖値が上がりにくく脂肪がつきにくくなると解説した。

たくみ先生は、完璧な食事を目指すよりも「続けやすい食事の方が結局勝つ」と断言する。朝食をただ抜いたり、適当に済ませたりするのではなく、体を整える土台として適切な食材を選ぶことがダイエット成功への近道である。明日から「最初の1口」を見直すことで、太りにくい体質を作るヒントが得られるはずだ。

YouTubeの動画内容

01:30

第5位「バナナ」から第3位「納豆」までの発表
06:46

要注意！朝一番に選んでしまうNGな朝食3選
08:28

第2位 朝の栄養をまるごと底上げする「卵」
10:02

第1位 まさかの「お米」が選ばれた理由
11:57

基礎代謝を上げる味噌汁との最強の組み合わせ

関連記事

「サラダから食べる」はもう古い？食べるだけで体脂肪が落ちる神食材TOP5

「サラダから食べる」はもう古い？食べるだけで体脂肪が落ちる神食材TOP5

 便秘薬が手放せない人は見て損なし！3日で宿便を「ドバドバ出す」神食材TOP5

便秘薬が手放せない人は見て損なし！3日で宿便を「ドバドバ出す」神食材TOP5

 「たったこれだけで」1日50円以下！ヨーグルトに小さじ1杯混ぜるだけで痩せホルモンが2倍になる裏ワザ

「たったこれだけで」1日50円以下！ヨーグルトに小さじ1杯混ぜるだけで痩せホルモンが2倍になる裏ワザ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

たくみ先生のダイエット教室_icon

たくみ先生のダイエット教室

YouTube チャンネル登録者数 17.20万人 535 本の動画
発信およびダイエット指導をしています。
youtube.com/channel/UCmkSqLPKhm4Nyo0TDPXUw6g YouTube