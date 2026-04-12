大谷翔平が「単独5位に浮上した」　先頭打者弾で新たな偉業　昨年8月から続く記録を更新「レジェンドたちを上回り続けている」

大谷の先頭打者弾で勢い付いたチームは初回に4点を奪った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平は現地時間4月11日、本拠地でのレンジャーズ戦で今季第4号本塁打をマーク。これにより、連続出塁を45試合に伸ばし、日本選手最長記録を更新した。初回の第1打席で飛び出したこのアーチで打線が勢いに乗り、ドジャースは6-3で勝利している。

【動画】打った瞬間に確信 本拠地熱狂の大谷翔平の第4号アーチをチェック

大谷にとって4試合ぶりの4号ホームランは、今季ドジャースタジアムでの“第1号”となった。0-1とビハインドのスコアで迎えた最初の打席、内角に投じられた4球目の変化球を見事にとらえ右翼席まで運んだ。ドジャースは試合を振り出しに戻すと、この回でさらに3点を追加し逆転。その後でも2点を加え、投手陣もリードを守り抜き前日に続いて白星を飾っている。

初回で同点に追いついた大谷の本塁打は、チームの勝利にも貢献するパフォーマンスとなったことはもちろん、やはり、記録面でも話題を提供する形となった。

メジャー公式サイト『MLB.com』では、試合後のレポートの中で、「この本塁打は単に同点弾にとどまらなかった。オオタニの連続出塁記録をレギュラーシーズン45試合に伸ばした」と言及しており、「この一打により、オオタニは1900年以降のドジャース球団史における連続出塁記録ランキングで単独5位に浮上した」などと指摘する。

その上で、球団内の記録を振り返っており、「レン・コーネッケ（1934年）とザック・ウィート（1919〜20年）を上回った。現在は、ロン・セイ（47）、ウィリー・キーラー（50）、ショーン・グリーン（53）、デューク・スナイダー（58）に次ぐ位置につけている」と説明。