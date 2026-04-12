この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【納得】品と礼儀のない人に注意すべき7つの理由／歳と共に隠せなくなる人間性はここに出る！」を公開した。動画では、人間関係において「品」と「礼儀」がない人に注意すべき理由と、その本質的な問題点について解説している。



Ryota氏はまず、人間関係において「品と礼儀」が非常に重要な要素であると指摘する。品がない人に関わると「不快感」が増え、礼儀がない人は親しくなると「何でも許される」と勘違いしやすいため、一緒にいると自分が恥をかく結果につながると語る。



動画の大きな特徴は、品や礼儀がない人の心理メカニズムを深く掘り下げている点にある。Ryota氏は、品がない人は「自他が曖昧」になっており、「私はあなたなんだよ」と自分と他人の境界線を引けなくなっていると説明する。その結果、他人のプライバシーにズケズケと踏み込み、他人の持ち物を勝手に使ったりといった「非常識」な行動につながるという。



さらに、そうした人々と一緒にいると、周囲から「あなたもその仲間だ」と認知され、自分自身の社会的な評価まで下がってしまう危険性にも言及した。また、彼らは「過信や甘えが強い」傾向があり、自分は特別だから許されるという思い込みから、他者に対して傲慢な態度を取ったり、過度な甘えを押し付けたりする傾向にあると指摘している。



加えて、付き合いが長くなるにつれて素の部分が現れ、徐々に礼儀がなくなっていく姿を見ると「期待外れだった」と感じ、結果として「悲しさや寂しさにつながる」と語った。



最後にRyota氏は「一定の礼があるからこそ、トラブルが減って長続きできる」と結論付ける。親しい間柄や家族であっても、最低限の品と礼儀を保つことが、互いに安心できる人間関係を築くための秘訣であると締めくくった。