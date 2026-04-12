この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融系YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」が、「【ピンチをチャンスに】原油高の今こそ投資すべき？おすすめコモディティ投資信託2選を徹底解説！新NISAでも投資できます！」と題した動画を公開した。原油高やインフレへの懸念が高まる中、資産防衛の有効な手段となる「コモディティ投資」の基礎知識と、おすすめの投資信託2銘柄を解説している。



動画内でラプトル博士は、コモディティ（実物資産）投資の魅力として「分散・インフレ・有事に強い」という3つのポイントを提示。原油価格の高騰はエネルギーだけでなく穀物など幅広い市場に波及するため、「コモディティ全体に幅広く分散投資できるファンドを持っておくことで恩恵を受けられる」と語る。一方で、配当や利子がない点や、現物の保管に伴うロールオーバーコストが発生する点など、特有のデメリットも指摘。「長期でずっと持ち続けるというよりは、ポートフォリオの5～10%程度を補助的に組み入れる」という独自の哲学を披露した。



具体的な投資先として2つの投資信託をピックアップ。1つ目は「SMTAMコモディティ・オープン」で、先物ではなく指数連動債券に投資する仕組みをとるため、「新NISAの成長投資枠で買える現状ほぼ唯一の選択肢」として高く評価した。2つ目は「eMAXISプラス コモディティインデックス」。こちらはスワップ取引を用いるため新NISAの対象外となり特定口座での運用となるが、実質コストが安く抑えられる点を魅力として挙げている。



最後にラプトル博士は「株式投資をお金を増やすメインエンジンとし、コモディティはあくまで資産防衛やインフレヘッジとして活用すべき」と総括。NISA枠の有無や運用コストなど、自身の目的に合わせて相場変動に強いポートフォリオ構築を目指してみてはいかがだろうか。