気がつけば足元や机の裏側やバッグの中で、うねうねととぐろを巻いているケーブル。ACだUSBだと、1個機器が増えればそれだけケーブルも増えます。片付けの苦手なわたしなどは、ケーブル絡まり問題にいつも悩まされております。

磁石でまとめれば散らからない

そこで頼れる便利グッズが、MOECHOのケーブルクリップ。磁石が仕込まれており、ケーブルをまとめて挟むことで、散らかったケーブルをすっきりまとめることができます。作業机周りだけでなく、複数のケーブルを持ち運ぶ機会も多い昨今は、バッグの中に入れておいてもなにかと便利でしょう。

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素材は柔らかく伸縮性に優れた高品質のソフトシリコン。断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています。カラーリングはシンプルな黒白セットと、ビビットな6色セットがあるのでお好みでどうぞ。

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ケーブルをまとめるだけでなく、キーリングや袋止めなどとしても使えそう。アイデア次第でいろいろ用途が広がるのではないでしょうか。お値段は8個入りセットで1,199円です。

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