Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡¦±ö¸«¤¤é¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÌ³Ê¡×£²£µºÐ¤Î¼ã¸×¤Î³èÌö¤Ë¶Ã¤¬¤¯
¡¡¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±ö¸«¤¤é¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅß¤ËÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¿¥¤¥Ä¤ò¼«Ê¬¤ÇÇË¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºá°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥§¥Á¤ÎÊý¤Ë»É¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡Ö£¸£µÅÀ¡ª¡×¤È²óÅú¡£»Ä¤ê¤Î£±£µÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·§ÅÄÍË»Ò¤µ¤ó¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±ö¸«¡££±£²Æü¸½ºß¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¬½ç°ÌÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤óºå¿À¤¬£±°Ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤âºå¿À¤¬£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¡Ê£¶ËÜ¡Ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡£¡Ö¿¹²¼¤µ¤ó¤Î£×£Â£Ã¤Î³èÌö¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÃË¤ä¤Ã¤Ñ¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤È¤«¤¬ÊÌ³Ê´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ë¤µ¤ó¡Êº´Æ£µ±ÌÀ¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£