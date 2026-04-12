いつも湿っぽく汚れているバスマットはヤバイ！貯蓄運がUPするおすすめのバスマットとは？【ヤバい風水】

いつも湿っぽく汚れているバスマットはヤバイ！貯蓄運がUPするおすすめのバスマットとは

ヤバい！あまり洗っていないバスマット

お風呂のバスマットは珪藻土で貯蓄運UP

バスマットは、風水的に邪気や厄などの悪い気を払い退ける働きがあります。

そんなバスマットがいつも湿っぽい、汚れているといった状態だと、本来の役割を果たしてくれないことに。

まめに洗うのが大変だったら、珪藻土（けいそうど）のバスマットもおすすめです。

珪藻土は植物性プランクトンが化石化したもので、乾きが早く、洗う必要もありません。

湿気や水気をよせつけないその性質は、貯蓄運アップにつながります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。