「スヌーピータウンショップ」で買えるチョコチップクッキーモチーフグッズがかわいすぎる！マスコットやポーチ、食器も発売中
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」では、チョコチップクッキーをモチーフにした新シリーズが続々入荷中。中でも注目したいのが「Yummy Cookie Days!」「Snack time chef series」「COOKIE ATELIER」の3シリーズ。スヌーピーの大好物にちなんだアートがとびきりかわいらしいシリーズだ。
【写真】「スヌーピータウンショップ」で買えるスヌーピーグッズを見る
■新学期＆新生活を彩る日常雑貨が満載の「Yummy Cookie Days!」シリーズ
アイテム展開が豊富な「Yummy Cookie Days!」シリーズは、デイリーユースなグッズをラインナップ。
シリーズのコンセプトを反映したぬいぐるみも登場。チョコチップクッキーを両手に抱えてもぐもぐ食べる姿がキュートな「FUWAKUTAぬいぐるみ」(2640円)と「プチふわマスコット」(各2200円)は、毎日持ち歩きたくなるはず！
キッチンで大活躍のアイテムのほか、食器やカトラリー、そしてランチグッズもチョコチップクッキーづくし。
定番人気のクイックドライタオルにも「Yummy Cookie Days!」デザインが登場。新生活では「バスタオル」(3080円)、「フェイスタオル」(1980円)をおそろいで使ってみては？
「Yummy Cookie Days!」のアートを美しい発色で表現したバネ口ポーチは「キャンディーポーチ」(各1650円)と「スリムポーチ」(各1980円)の2タイプ。メガネケースとしても使えるので、「王様の曇り止め」(1980円)とあわせて活用したい。
■シンプルで飽きのこないデザインが魅力の「Snack time chef series」
お次は「Snack time chef series」。大好きなチョコチップクッキーを作るのは、シェフ姿のスヌーピー！つまみ食いしすぎてお腹がぽっこりとふくらむオチで笑わせてくれる、遊び心満点のアートがポイントだ。
バッグやポーチ類がとくに充実したシリーズで、清潔感のある白無地を基調にシンプルで飽きのこないデザインに仕上げられているのも魅力。アクセントカラーも落ち着いた赤と緑で、友だちや恋人とおそろいで持つのもおすすめだ。
■クッキーの形をそのまま雑貨に！「COOKIE ATELIER」シリーズにはブラインドアイテムも
チョコチップクッキーやビスケットなど、甘い焼き菓子のフォルムをそのままグッズデザインに落とし込んだのが、「COOKIE ATELIER」シリーズ。
「シークレットクッキー風缶バッジ(全12種)」(各715円)と「シークレットクッキー型キーリング(全10種)」(各858円)は、開けるまでどのデザインが入っているかわからないブラインドアイテム。コンプリートを目指したくなっちゃう。好きなデザインを選べる「ケース入りミラー」(各990円)と「クッキー型ミニポーチ」(各2200円)も絶対に欲しい〜！
以上のアイテムは、「スヌーピータウンショップ」にて先行販売中。店舗により取り扱い商品のラインナップが異なるので、在庫状況などは直接店舗に問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■新学期＆新生活を彩る日常雑貨が満載の「Yummy Cookie Days!」シリーズ
アイテム展開が豊富な「Yummy Cookie Days!」シリーズは、デイリーユースなグッズをラインナップ。
シリーズのコンセプトを反映したぬいぐるみも登場。チョコチップクッキーを両手に抱えてもぐもぐ食べる姿がキュートな「FUWAKUTAぬいぐるみ」(2640円)と「プチふわマスコット」(各2200円)は、毎日持ち歩きたくなるはず！
キッチンで大活躍のアイテムのほか、食器やカトラリー、そしてランチグッズもチョコチップクッキーづくし。
定番人気のクイックドライタオルにも「Yummy Cookie Days!」デザインが登場。新生活では「バスタオル」(3080円)、「フェイスタオル」(1980円)をおそろいで使ってみては？
「Yummy Cookie Days!」のアートを美しい発色で表現したバネ口ポーチは「キャンディーポーチ」(各1650円)と「スリムポーチ」(各1980円)の2タイプ。メガネケースとしても使えるので、「王様の曇り止め」(1980円)とあわせて活用したい。
■シンプルで飽きのこないデザインが魅力の「Snack time chef series」
お次は「Snack time chef series」。大好きなチョコチップクッキーを作るのは、シェフ姿のスヌーピー！つまみ食いしすぎてお腹がぽっこりとふくらむオチで笑わせてくれる、遊び心満点のアートがポイントだ。
バッグやポーチ類がとくに充実したシリーズで、清潔感のある白無地を基調にシンプルで飽きのこないデザインに仕上げられているのも魅力。アクセントカラーも落ち着いた赤と緑で、友だちや恋人とおそろいで持つのもおすすめだ。
■クッキーの形をそのまま雑貨に！「COOKIE ATELIER」シリーズにはブラインドアイテムも
チョコチップクッキーやビスケットなど、甘い焼き菓子のフォルムをそのままグッズデザインに落とし込んだのが、「COOKIE ATELIER」シリーズ。
「シークレットクッキー風缶バッジ(全12種)」(各715円)と「シークレットクッキー型キーリング(全10種)」(各858円)は、開けるまでどのデザインが入っているかわからないブラインドアイテム。コンプリートを目指したくなっちゃう。好きなデザインを選べる「ケース入りミラー」(各990円)と「クッキー型ミニポーチ」(各2200円)も絶対に欲しい〜！
以上のアイテムは、「スヌーピータウンショップ」にて先行販売中。店舗により取り扱い商品のラインナップが異なるので、在庫状況などは直接店舗に問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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