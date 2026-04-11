◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 6-3 日本ハム(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

首位のソフトバンクはビジターでの日本ハム2連戦初戦に勝利しました。

初回、先発の上沢直之投手が日本ハム先頭・矢澤宏太選手にソロを浴び、いきなりの先制点を献上。それでも2回以降は得点を許さず、スコアボードに0を並べます。

この好投に打線も奮起。4回には柳田悠岐選手のレフトへの同点ソロで追いつくと、続く6回には2つの四死球などで1アウト満塁のチャンスを作ります。

ここで牧原大成選手がライトへタイムリーを放ち勝ち越しに成功。続く柳町達選手の犠牲フライでさらに1点を追加すると、近藤健介選手がダメ押しの5号3ラン。この回一挙5得点で日本ハム先発の伊藤大海投手をKOしました。

上沢投手は7回に満塁のピンチを招いたものの、清宮幸太郎選手のタイムリー内野安打1本のみに抑えます。最後はレイエス選手をストレートで見逃し三振とし、最少失点で切り抜けました。

その後は継投で逃げ切りに成功。昨季終盤まで優勝を争った日本ハムとの今季ビジター初戦に勝利し、対日本ハム戦4連勝としました。