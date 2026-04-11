【GiGO×ドムドムハンバーガー】どむぞうのプライズやどむぞうくん焼きが登場！
GiGOグループのお店において、2026年4月25日（土）より、『ドムドムハンバーガー』とコラボレーション、どむぞうくんたちがプライズになって登場するほか様々さ施策が行われる。
＞＞＞どむぞうくんのプライズをチェック！（写真11点）
プライズには、「ぬいぐるみポーチ」「BIGダイカットラグマット」「シリコンポーチ」「チャック付きぬいぐるみパスケース」「ちいさなぬいぐるみバッジ」「クッキー型マスコット」が登場。全てなくなり次第終了なので、欲しい方は早めにチャレンジ。
また対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円（※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP）投入で、「クリア応募券」を1枚進呈。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキで応募すると、抽選で合計130名に限定グッズがプレゼントされる。賞品は、Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」、Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」となっている。
そして、ドムドムハンバーガーのマスコットキャラクター「どむぞうくん」をモチーフにしたコラボたい焼き「どむぞうくん焼き」が販売される。「どむぞうくん焼き」1点購入につき、めじるしチャーム（全8種）がランダムで1個もらえる。
さらに、ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPが、期間限定で開催される。GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売される。
ほかにも、ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行ったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場したり、期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名に「プライズコンプリートセット」がプレゼントされるリポストキャンペーンも開催される。
GiGOでどむぞうくんを堪能しよう！
（C）DOMDOM HAMBURGER
（C）GENDA GiGO Entertainment
＞＞＞どむぞうくんのプライズをチェック！（写真11点）
プライズには、「ぬいぐるみポーチ」「BIGダイカットラグマット」「シリコンポーチ」「チャック付きぬいぐるみパスケース」「ちいさなぬいぐるみバッジ」「クッキー型マスコット」が登場。全てなくなり次第終了なので、欲しい方は早めにチャレンジ。
また対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円（※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP）投入で、「クリア応募券」を1枚進呈。応募券の半券を4枚集めて郵便ハガキで応募すると、抽選で合計130名に限定グッズがプレゼントされる。賞品は、Aコース「レジャーシート・保冷トートバッグセット」、Bコース「どむぞうくんラバーマスコットキーチェーン5色セット」となっている。
さらに、ドムドムハンバーガーのオフィシャルグッズを販売するPOP UP SHOPが、期間限定で開催される。GiGO×ドムドムハンバーガーキャンペーンの開催を記念した新規デザインのオリジナルTシャツも発売される。
ほかにも、ドムドムハンバーガーのコラボラッピングを行ったゲーム機がキャンペーン期間限定で登場したり、期間中、GiGOグループのお店公式アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名に「プライズコンプリートセット」がプレゼントされるリポストキャンペーンも開催される。
GiGOでどむぞうくんを堪能しよう！
（C）DOMDOM HAMBURGER
（C）GENDA GiGO Entertainment
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