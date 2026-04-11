IVEレイ、ドンキ降臨 日本満喫ショットに「普通にいてびっくり」「オーラすごい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が4月10日、自身のInstagramを更新。日本を満喫している姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラすごい」日本満喫ショット
レイは「みーつけたっ」とつづり、ドン・キホーテなどで撮影された写真を複数枚投稿。自身がグローバルアンバサダーを務めるコスメの前で、グレーのニット帽にグレーと白のボーダーパーカーを合わせ、天使の羽のスタンプを押した写真を公開した。また、自身がモデルを務めるカラーコンタクトが陳列された場所で撮影した写真も披露している。
この投稿は「普通にいてびっくり」「オーラすごい」「可愛くてため息出る」「ナチュラルメイクで素敵」「見つめられてドキドキする」「小顔すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラすごい」日本満喫ショット
◆IVEレイ、日本満喫ショット公開
レイは「みーつけたっ」とつづり、ドン・キホーテなどで撮影された写真を複数枚投稿。自身がグローバルアンバサダーを務めるコスメの前で、グレーのニット帽にグレーと白のボーダーパーカーを合わせ、天使の羽のスタンプを押した写真を公開した。また、自身がモデルを務めるカラーコンタクトが陳列された場所で撮影した写真も披露している。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿は「普通にいてびっくり」「オーラすごい」「可愛くてため息出る」「ナチュラルメイクで素敵」「見つめられてドキドキする」「小顔すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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