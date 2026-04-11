アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、パキスタンで行われる予定です。停戦合意をめぐり主張が食い違うなか、妥協点を見いだせるかが焦点です。アメリカはどのような姿勢で協議に臨もうとしているのでしょうか。ワシントンから中継でお伝えします。

トランプ大統領は、「ホルムズ海峡を近く開放する、通航料の徴収も許さない」と強気の姿勢を示したほか、再攻撃も辞さない構えでイラン側に圧力をかけています。

トランプ大統領

「イランは軍事的に敗北した。我々は海峡を開放する、イランの協力があってもなくてもだ。かなり早く進むだろう」

トランプ大統領はホルムズ海峡についてこう述べたうえで、イランが通航料を取ることについては「許さない」と強調しました。

これに先立ち、トランプ氏は「艦船に最高の弾薬と兵器を積み込んでいる」と述べ、協議が決裂した場合には攻撃を再開する準備ができているとイラン側に圧力をかけています。

協議をめぐっては、核問題に重点を置くとしていてイランが核兵器を保有することを認めないと改めて強調しています。

アメリカの代表団を率いるバンス副大統領も交渉は前向きなものになるとの見通しを示す一方、我々を甘く見るならば、受け入れるつもりはないとけん制しています。

一方で、 イラン が反発している レバノン への攻撃をめぐっては、 イスラエル に攻撃を控えるよう要請し、 レバノン との交渉の仲介にも乗り出すなど、 イラン との協議への悪影響をおさえようとする動きもみせています。