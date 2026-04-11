「ワンちゃんがキッチンに入らないようにしたい！」と飼い主さんが考えた、驚きの裏技がSNSで話題になっている。



【写真】賢すぎ！テープのラインより内側には入らない天才犬ルークくん

愛犬がキッチンに入ってこないよう、ゲートを設置したり、大きな物を置いたりして苦労している飼い主さんは多いはず。ところがボーダーコリーのルークくんの飼い主さん（@sakura_makura06）が投稿した進入禁止対策は、床に緑色のマスキングテープを張っただけのもの。



なんとルークくんはこの立ち入り禁止の目印だけで、キッチンに進入することは無くなったんだとか。ラインの前でピタッと立ち止まり、切なそうな表情で見つめる愛犬・ルークくん。その健気な姿とルークくんの天才ぶりに投稿は2.6万いいねを集めた。



――これまでの対策は？



飼い主：ストレッチ用のマットを立てかけて物理的にキッチンへの道を塞いだりしていました。でもマットが倒れたり、閉め忘れなどでルークくんがキッチンに侵入してしまうことが度々あったんです。すると妻が「キッチンの境目をわかりやすくしたら大丈夫じゃない？」と提案してくれて、試しにマスキングテープを貼ってみたんです。



――テープを貼って初めてルークくんが立ち止まった時の様子は？



飼い主： キッチンで料理をしていたのですが、何も伝えていないのに自分からラインの前でピタッと止まったんです。その時は驚きと嬉しさを感じて、思わず料理の手を止めて連写してしまいました（笑）。



――なぜ、テープ1本で止まれるようになったのでしょうか。



飼い主： 小さい頃にペットゲートを使ってトレーニングしていた経験があり、ゲートが開いていても入らなくなった時期がありました。その時のおかげかもしれません。「怒られる境目」が可視化されたことで、彼なりに理解しやすくなったのだと思います。



――導入から約1ヶ月、今でも効果は続いていますか？



飼い主： はい。少なくとも見ている前で大胆に侵入してくることはなくなりました。ただ、誰もいないタイミングではこっそり侵入している気がします（笑）。料理中の火や刃物など、危険なタイミングさえ入らなければ問題ないと考えているので、覚えてくれている間はこのまま行くつもりです。どうしても離れないといけない時は、またマットを置いて物理的にガードします。



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SNSには「ボーダーコリーはやっぱり賢い」「ボーダーコリーだからボーダーを理解している」「賢すぎて小学校に入れそう」などの反響が集まった。決まりを守るだけでなく、飼い主さんがいない時はこっそり侵入しているかもしれないルークくん。ボーダーコリーの賢さは想像以上だった。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）