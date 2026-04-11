コンビニ大手3社の「シュークリーム」を元開発者が比較！口当たり、食べ応えは大違い
「今日は忙しいけど、甘いものがないと頑張れない…！」
そんな日に吸い寄せられるのが、手軽に買えるコンビニのシュークリームです。でもふと頭をよぎるのが、「明日の体重計の結果が怖いかも…」という後ろめたさではないでしょうか。
一方で、罪悪感を気にせず、溜まった疲れを吹き飛ばしたい、しっかり満たされたい時もありますよね。
そこで今回は、コンビニ大手3社（セブン・ファミマ・ローソン）のカスタードシュークリームに絞って、
・罪悪感の少なさ（脂質／糖質／カロリー／軽さ）
・ご褒美度（ボリューム／コスパ／満足度）
の2軸で徹底比較しました。
コンビニの“カスタードだけ”のシュークリームは、シンプルだからこそ、素材や配合の違いが味や満足感に直結しやすいのが特徴です。
元コンビニスイーツの商品企画開発者である筆者が、開発者視点で裏話もお伝えします。その日の目的に合わせたシュークリームを見つけていきましょう。
※今回は同価格帯の定番商品を中心に比較しています。あくまで重量は個体差があるので、参考程度にご覧ください。
※「罪悪感の少なさ」は脂質・糖質・カロリーの数値と、実際に食べた際の軽さ（体感）をもとに総合評価しています。
◆罪悪感が少ないコンビニのシュークリームはどれ？
ここではカロリーや糖質といった数値だけでなく、実際に食べた後の“体感（軽さ）”まで含めて比較しています。
▼コンビニ3社シュークリーム比較一覧と罪悪感の少なさ順位
【セブン】1位
商品名：バニラ広がるカスタードシュー
罪悪感の少なさ：★★★★★
脂質：10.5g
糖質：16.5g
カロリー：177kcal
【ローソン】2位
商品名：バニラ香るカスタードクッキーシュー
罪悪感の少なさ：★★★★☆
脂質：11.8g
糖質：17.3g
カロリー：191kcal
【ファミマ】3位
商品名：クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー
罪悪感の少なさ：★★★☆☆
脂質：14.5g
糖質：18.7g
カロリー：226kcal
脂質・糖質・カロリーの数値だけで比較すると、もっとも低いのはセブン、その次にローソン、もっとも高いのはファミマという結果になりました。
◆数値でわからない“食べた後の印象”とは？
ただし、数値だけではわからない“食べた後の印象”には違いがあります。
【セブン】カスタード量は多いが、意外と重たさは感じにくい。
【ファミマ】カスタードの濃厚さがあり、しっかりした食べごたえを感じる。
【ローソン】カスタード量が少ない分、もっとも食べた際の軽さを感じる。
脂質・糖質・カロリーの数値の低さで見ると、もっとも罪悪感を抑えやすいのはセブンの「バニラ広がるカスタードシュー」です。
一方で、食べた際の軽さではローソンの「バニラ香るカスタードクッキーシュー」がもっとも軽く感じられます。
ただし、数値としてはローソンの方がやや高いため、「数値」と「体感」のどちらを重視するかで選び方が変わります。
◆ご褒美で選ぶならコンビニのシュークリームはどれ？
ご褒美としての満足は、「重量」「満足度・味」「コスパ」のバランスで大きく変わります。
▼コンビニ3社シュークリーム比較一覧とご褒美度順位
【ファミマ】1位
商品名：クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー
ご褒美度：★★★★★
重量：83.6g
カスタード量：54.5g
価格：178円
コスパ：約2.1円/g
【セブン】2位
商品名：バニラ広がるカスタードシュー
ご褒美度：★★★★☆
重量：77.1g
カスタード量：57.0g
価格：172.8円
コスパ：約2.2円/g
【ローソン】3位
商品名：バニラ香るカスタードクッキーシュー
ご褒美度：★★★☆☆
重量：64.4g
そんな日に吸い寄せられるのが、手軽に買えるコンビニのシュークリームです。でもふと頭をよぎるのが、「明日の体重計の結果が怖いかも…」という後ろめたさではないでしょうか。
一方で、罪悪感を気にせず、溜まった疲れを吹き飛ばしたい、しっかり満たされたい時もありますよね。
そこで今回は、コンビニ大手3社（セブン・ファミマ・ローソン）のカスタードシュークリームに絞って、
・ご褒美度（ボリューム／コスパ／満足度）
の2軸で徹底比較しました。
コンビニの“カスタードだけ”のシュークリームは、シンプルだからこそ、素材や配合の違いが味や満足感に直結しやすいのが特徴です。
元コンビニスイーツの商品企画開発者である筆者が、開発者視点で裏話もお伝えします。その日の目的に合わせたシュークリームを見つけていきましょう。
※今回は同価格帯の定番商品を中心に比較しています。あくまで重量は個体差があるので、参考程度にご覧ください。
※「罪悪感の少なさ」は脂質・糖質・カロリーの数値と、実際に食べた際の軽さ（体感）をもとに総合評価しています。
◆罪悪感が少ないコンビニのシュークリームはどれ？
ここではカロリーや糖質といった数値だけでなく、実際に食べた後の“体感（軽さ）”まで含めて比較しています。
▼コンビニ3社シュークリーム比較一覧と罪悪感の少なさ順位
【セブン】1位
商品名：バニラ広がるカスタードシュー
罪悪感の少なさ：★★★★★
脂質：10.5g
糖質：16.5g
カロリー：177kcal
【ローソン】2位
商品名：バニラ香るカスタードクッキーシュー
罪悪感の少なさ：★★★★☆
脂質：11.8g
糖質：17.3g
カロリー：191kcal
【ファミマ】3位
商品名：クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー
罪悪感の少なさ：★★★☆☆
脂質：14.5g
糖質：18.7g
カロリー：226kcal
脂質・糖質・カロリーの数値だけで比較すると、もっとも低いのはセブン、その次にローソン、もっとも高いのはファミマという結果になりました。
◆数値でわからない“食べた後の印象”とは？
ただし、数値だけではわからない“食べた後の印象”には違いがあります。
【セブン】カスタード量は多いが、意外と重たさは感じにくい。
【ファミマ】カスタードの濃厚さがあり、しっかりした食べごたえを感じる。
【ローソン】カスタード量が少ない分、もっとも食べた際の軽さを感じる。
脂質・糖質・カロリーの数値の低さで見ると、もっとも罪悪感を抑えやすいのはセブンの「バニラ広がるカスタードシュー」です。
一方で、食べた際の軽さではローソンの「バニラ香るカスタードクッキーシュー」がもっとも軽く感じられます。
ただし、数値としてはローソンの方がやや高いため、「数値」と「体感」のどちらを重視するかで選び方が変わります。
◆ご褒美で選ぶならコンビニのシュークリームはどれ？
ご褒美としての満足は、「重量」「満足度・味」「コスパ」のバランスで大きく変わります。
▼コンビニ3社シュークリーム比較一覧とご褒美度順位
【ファミマ】1位
商品名：クリームたっぷり！濃厚カスタードシュー
ご褒美度：★★★★★
重量：83.6g
カスタード量：54.5g
価格：178円
コスパ：約2.1円/g
【セブン】2位
商品名：バニラ広がるカスタードシュー
ご褒美度：★★★★☆
重量：77.1g
カスタード量：57.0g
価格：172.8円
コスパ：約2.2円/g
【ローソン】3位
商品名：バニラ香るカスタードクッキーシュー
ご褒美度：★★★☆☆
重量：64.4g