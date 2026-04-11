ボンヌママン×シルバニアファミリー♡母の日キャンペーン開催
可愛らしい世界観に癒される特別企画が登場♡ボンヌママンとシルバニアファミリーがコラボした母の日キャンペーンがスタートします。赤チェック柄の衣装をまとったキャラクターたちとともに、食卓を彩る温かなシーンが楽しめる内容に。限定グッズや抽選プレゼントも用意されているので、ぜひチェックしてみてください♪
限定グッズがもらえる♡
店頭キャンペーンでは、225g入りジャムを2個購入すると「チャーム付きポストカード」を先着でプレゼント。
＜ショコラウサギ＞フレア＆テリー
＜ビスケットクマ＞テオ＆ノア
デザインは＜ショコラウサギ＞フレア＆テリーと＜ビスケットクマ＞テオ＆ノアの2種類です。可愛いキャラクターたちの世界観が詰まった、ここだけの特別アイテムです。
※食品スーパーなどの対象売場周辺で配布
※ノベルティがなくなり次第終了
ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう
抽選で豪華プレゼントも
レシート応募で「オリジナルバッグ＆チャームセット」が100名に当たるチャンス。
さらにWチャンスとして「オリジナルシール」が200名にプレゼントされます。お買い物を楽しみながら応募できるのも嬉しいポイントです。
※対象商品2品を含むレシート画像のアップロードが必要
※2枚のレシート合算応募も可能
対象商品をチェック
対象はボンヌママン225gシリーズ全10種。
ストロベリー、ブルーベリー、ビターオレンジマーマレード、アプリコット、カシス、マロンクリーム、ラズベリー、ミルクジャム、イチジク、チェリーとバリエーション豊富。
お気に入りの味を選びながら、キャンペーンに参加できます。
心あたたまる母の日に
ボンヌママンとシルバニアファミリーのコラボは、食卓にやさしい時間を届けてくれる特別な企画♡可愛いグッズやプレゼントを通して、母の日をより楽しく彩ってくれます。
家族や大切な人と過ごすひとときを、ぜひこのキャンペーンでさらに特別なものにしてみてください♪