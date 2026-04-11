ボンヌママン×シルバニアファミリー♡母の日キャンペーン開催

可愛らしい世界観に癒される特別企画が登場♡ボンヌママンとシルバニアファミリーがコラボした母の日キャンペーンがスタートします。赤チェック柄の衣装をまとったキャラクターたちとともに、食卓を彩る温かなシーンが楽しめる内容に。限定グッズや抽選プレゼントも用意されているので、ぜひチェックしてみてください♪

限定グッズがもらえる♡

店頭キャンペーンでは、225g入りジャムを2個購入すると「チャーム付きポストカード」を先着でプレゼント。

＜ショコラウサギ＞フレア＆テリー

＜ビスケットクマ＞テオ＆ノア

デザインは＜ショコラウサギ＞フレア＆テリーと＜ビスケットクマ＞テオ＆ノアの2種類です。可愛いキャラクターたちの世界観が詰まった、ここだけの特別アイテムです。

※食品スーパーなどの対象売場周辺で配布

※ノベルティがなくなり次第終了

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

抽選で豪華プレゼントも

レシート応募で「オリジナルバッグ＆チャームセット」が100名に当たるチャンス。

さらにWチャンスとして「オリジナルシール」が200名にプレゼントされます。お買い物を楽しみながら応募できるのも嬉しいポイントです。

※対象商品2品を含むレシート画像のアップロードが必要

※2枚のレシート合算応募も可能

対象商品をチェック

対象はボンヌママン225gシリーズ全10種。

ストロベリー、ブルーベリー、ビターオレンジマーマレード、アプリコット、カシス、マロンクリーム、ラズベリー、ミルクジャム、イチジク、チェリーとバリエーション豊富。

お気に入りの味を選びながら、キャンペーンに参加できます。

心あたたまる母の日に

ボンヌママンとシルバニアファミリーのコラボは、食卓にやさしい時間を届けてくれる特別な企画♡可愛いグッズやプレゼントを通して、母の日をより楽しく彩ってくれます。

家族や大切な人と過ごすひとときを、ぜひこのキャンペーンでさらに特別なものにしてみてください♪