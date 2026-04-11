一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日～順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より順次発売する。価格は1回750円。ローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。

本商品は、アニメ「トムとジェリー」をモチーフにした景品が当たる一番くじ。A賞は、抱きしめたくなるようなトムの大きなぬいぐるみが登場する。またB賞には、アニメの印象的なシーンのジェリーをライトとして立体化した「ジェリー ハートビートライト」がラインナップされている。他にも、台座付きのマスコットやおたすけ機能付きのフィギュア、カラフルなステーショナリーなどが登場。トムとジェリーのドタバタ感をそのまま詰め込んだような様々なアイテムが登場する。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、くたっとしたポーズで再現されたジェリーのぬいぐるみが用意されている。

景品ラインナップ

A賞「トム くったりぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約40cm

くたっとしたポーズと、ふわふわ素材がたまらないビッグサイズのトムのぬいぐるみ

B賞「ジェリー ハートビートライト」

・全1種

・サイズ：約17cm（台座含む）

アニメの印象的なシーンを立体化したジェリーのライト

C賞「ディスプレイぬいぐるみマスコット トム」

・全1種

・サイズ：約13cm

バケツ型の台座にセットできるギミック付きぬいぐるみマスコット

D賞「ディスプレイぬいぐるみマスコット ジェリー」

・全1種

・サイズ：約12cm

チーズ型の台座にちょこんと置けるジェリーのぬいぐるみマスコット

E賞「ディスプレイぬいぐるみマスコット タフィー」

・全1種

・サイズ：約12cm

チーズ型の台座付きのタフィーのぬいぐるみマスコット

F賞「ディスプレイぬいぐるみマスコット クアッカー」

・全1種

・サイズ：約11cm

卵の殻型の台座にちょこんと座れるクアッカーのぬいぐるみマスコット

・全3種（選べない）

・サイズ：トム 約7.5cm、ジェリー 約4cm、カナリア 約5cm

どたばたデスクトップフィギュア3種

H賞「ラバーアソートコレクション」

・全6種（選べる）

・サイズ：チャーム 約8.5cm、タイ 約14cm、コースター 約10cm

ラバー製のコースター、タイ、チャームから好きなアイテムを選べる仕様

I賞「Funny Faceラバーマグネット」

・全4種（選べない）

・サイズ：約5cm

トム、ジェリー、タフィー、クアッカーのコミカルな顔がデザインされた、表面ぷっくりラバーマグネット

J賞「アートステーショナリー」

・全8種（選べる）

・サイズ：クリアファイル A4・A5（2枚セット）、ポストカード 約14cm（4枚セット）、ノート 約12cm、ステッカー 約6cm（2枚セット）

大小のクリアファイルセット（4種）、ポストカード4枚セット（2種）、ミニノートとステッカー2枚付き（2種）の、合計8種から好きなアイテムを選べる

ラストワン賞「ジェリー くったりぬいぐるみ」

サイズ：約32cm

ふわふわ素材で、抱きしめたくなるくたっとしたポーズのジェリーのぬいぐるみ

「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time! ダブルチャンスキャンペーン」開催

【イメージカット】

キャンペーン期間：発売日～7月末日

「ラストワン賞 ジェリー くったりぬいぐるみ」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「ラストワン賞 ジェリー くったりぬいぐるみ」と同一の賞品。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。