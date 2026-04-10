◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 5-3 中日(10日、バンテリンドーム)

中日が序盤にリードをつくるも、9回に逆転を許し、阪神との初戦を落としました。

先発マウンドにあがったのは、前回登板となった3日のヤクルト戦で自身4年ぶりの完封勝利をあげた柳裕也投手。この日も好投を見せ、阪神打線を相手にスコアボードに0を刻み続けます。

これを援護すべく、阪神の先発・村上頌樹投手を前に中日打線が奮起。2回にはヒットとエラー、四球で1アウト満塁とし、ゴロの間に先制点をつかみます。さらに3回にも先頭・福永裕基選手がヒットで出塁すると、送りバントで得点圏にランナーを進め、2アウト2塁の好機から細川成也選手がタイムリーを放ちました。

しかし6回に柳投手が痛恨の一発を被弾。1アウト走者なしの場面で打席に迎えた森下翔太選手に、4球目のカットボールを放たれます。打球はそのままホームランウイングのギリギリの位置に飛び込むソロHRとなりました。

それでも1点のリードを守り続けた中日。8回には1アウト2、3塁の好機でドラフト6位ルーキー・花田旭選手が犠牲フライを放ち、待望の追加点を手にします。

しかし9回のマウンドにあがった守護神・松山晋也投手が失点。先頭の佐藤輝明選手に2塁打を浴び、続く大山悠輔選手のタイムリーで1点差に迫られます。さらに2アウトから四球で1、3塁とピンチを招くと、2連続タイムリーを浴び逆転を許しました。

9回裏には、阪神・岩崎優投手の前に2アウト1、2塁と好機をつかむも、生かし切れずゲームセット。中日が初戦を落としました。